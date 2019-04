The Chainsmokers erweitern das imposante EXIT Festival Line Up um The Cure, Skepta, Carl Cox u.v.a.

Das US-Duo kamen in den vergangenen Jahren zu ihrem Weltruhm, indem sie einen Hit nach dem anderen raushauten. Sie haben 10 Milliarden YouTube-Aufrufe und in ihren Regalen stehen 24 Auszeichnungen und 76 Nominierungen, von einem Grammy bis zu drei MTV-Statuen sowie sieben Billboard Awards! Das Ganze gelang ihnen mit nur zwei Studioalben, aber insgesamt 34 Singles, von denen 19 eigene Videos erhielten. Sie haben viele der weltweit führenden Musikcharts gestürmt und zierten die Cover der beliebtesten Magazine. Von der Los Angeles Times wurden sie als "Amerikas größte Popstars" bezeichnet. Ein weiterer Beweis ihres aktuellen Status ist ihr Kollaboration mit Coldplay, mit denen sie einen der größten Hits des Jahrzehnts erzielten: "Something Just Like This"! Viele prognostizieren, dass ihr drittes Album, das in diesem Jahr erscheinen soll, ihren einzigartigen Status in der weltweiten Musikbranche weiter festigen wird!Das unermüdliche Duo besteht aus Alex Pall und Drew Taggart, die 2012 in New York mit Remixen für Indie-Bands starteten. 2013 wagten sie sich erfolgreich in Amerikas elektronische Musikszene mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Singles. Die erste mit mehrfach Platin ausgezeichnete Single war der Top-10-Hit "Roses". Im nächsten Jahr folgte mit "Don't Let Me Down" ihr Track, der den gesamten Planeten eroberte und ihnen ihren ersten Grammy bescherte. Als nächstes folgten Auftritte auf den größten Festivals und Dutzende neuer Hits, darunter der siebenfache Platin-Hit "Closer", der den Rekord als längster Nummer-Eins-Song in 2016 hält. Ihr Debütalbum "Memories... Do Not Open" brachte sie auf den ersten Platz der Albumcharts. Das Album enthielt auch die Doppelplatinnummer "Paris", die bald zu einem Film verarbeitet wird! Der Albumhit "Something Just Like This", der mit einer der größten Bands der modernen Musikgeschichte, Coldplay, aufgenommen wurde, ist der am längsten gelistete Song in den Dance-Charts. Nicht zu vergessen "Lean On", die Nummer, die sie mit einem anderen Star des diesjährigen EXIT Festival aufgenommen haben, DJ Snake! The Chainsmokers sind zum dritten Mal in Folge offiziell der erfolgreichste Dance Act, eine Leistung, die nur ein weiterer Star erreichte - Lady Gaga! Im vergangenen Jahr brachten sie fünf Top-10-Singles heraus. Damit stehen The Chainsmokers vor Schwergewichten der elektronischen Musikszene wie David Guetta und Calvin Harris, die früher ihre Idole waren! 2019 kommen sie zur Petrovaradin-Festung und veröffentlichen ihr drittes Album "World War Joy", dessen Titel eine Menge positiver Energie suggeriert! Ihre aktuelle Single "Why Do You Love", im Featuring mit den beliebten Jungs von 5 Seconds of Summer stürmte in nur 24 Stunden die Spitze der iTunes-Charts!Das EXIT Festival findet vom 4. bis 7. Juli 2019 in der Festung Petrovaradin in Novi Sad statt. Tickets für das EXIT Festival gibt es unter: https://exitfest.reservix.de/events. Für diejenigen, die das Ticket mit Unterkunft und Transfer vor Ort kombinieren möchten, gibt es bereits Pakete ab 145,00 Euro.Ticket Link: https://exitfest.reservix.de/events Video Link EXIT The Chainsmokers Announcement: https://vimeo.com/332772703