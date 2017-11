POLIZEI GELSENKIRCHEN Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen : Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Gelsenkirchen |

Gelsenkirchen. Am Sonntag, den 29.10.2017, fand die Gelsenkirchener Polizei, gegen 15:00 Uhr, nach einem Zeugenhinweis zwei weibliche Leichen in einem asiatischen Massagesalon in der Kirchstraße, in der Gelsenkirchener Altstadt.

Zur Bekleidung des Tatverdächtigen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission und der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen führten nun zu dem tatverdächtigen 37-jährigen chinesischen Staatsbürger Linpeng LIN. Linpeng LIN ist ca. 183 cm groß und von schlanker Statur.Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Täters machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209/365-7171 (Mordkommission), - 8240 (Kriminalwache) oder - 2160 (Einsatzleitstelle).QUELLE. Polizei Gelsenkirchen