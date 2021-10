Sabinas Kochstudio - Walnusskuchen mit Muskatkürbis

Friedberg : FSeventfoto |

Kuchen mit Kürbis? Aber Ja doch! Sabina Scherer hat mit dem aromatischen Fruchtfleisch des Muskatkürbis im Zusammenspiel mit Walnüssen einen schmackhaften Kuchen gebacken.

500g Muskatkürbis

1 Biozitrone

200g Walnusskerne

4 Eier

5 El Blütenhonig

150g brauner Zucker

2 Tl Zimt

2Msp Muskatblüte

120g Dinkelvollkornmehl

1 Pckch. Backpulver

100g Zartbitter Schokolade

1Tl Kokosöl

Eine Backform buttern und mehlieren. Den Backofen auf 180°C vorheizen.Den Muskatkürbis schälen, Kerne entfernen und raspeln. Die Walusskerne bis auf einige Dekostücke malen. Beides funktioniert am besten mit einer Küchenmaschine. Die Biozitrone waschen, fein abreiben und den Saft auspressen.Die Eier mit dem braunen Zucker, dem Zimt, der Muskatblüte, dem Honig und der Zitronenschale kräftig aufschlagen. Den Zitronensaft unterschlagen. Das Nussmehl mit dem Dinkelmehl und dem Backpulver mischen. Zuerst den Kürbis dann die Nuss-Mehlmischung auf die Eischaummasse geben und alles vorsichtig mischen. Den geschmeidigen Teig in die vorbereitete füllen und glatt streichen. Im Backofen auf der mittleren Schiene ca. 40 Minuten backen.Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und in der Form erkalten lassen. Die Schokolade mit dem Kokosöl schmelzen. Den ausgekühlten Kuchen mit der Schokolade und den Walnüssen dekorieren.Keep on cookingRezept: Sabina SchererFotos: FSeventfoto