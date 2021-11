Sabinas Kochstudio: Omas Christstollen

Friedberg : FSeventfoto |

Gerne erinnere ich mich in diesen Tagen an die vorweihnachtliche Zeit in Omas Backstube. Ihren schon damals im weiten Familienkreis beliebten Christstollen hatte sie sie stets mit frischem Orangeat und Zitronat, mit selbst zubereiteten Gewürzmischungen und frischer Butter gebacken. In meinem Kochstudio habe ich Omas Christstollen ein wenig modernisiert.

800g Mehl

28g Trockenhefe od. 2 Würfel frische Hefe

250ml Milch lauwarm

100g Zucker

100g Orangeat

100g Zitronat

300g Cranberries

200g gehackte Mandeln

50ml Rum 54%

3TL Vanillezucker

3TL Stollengewürz

2TL Abrieb einer Bio-Zitrone

2TL Abrieb einer Bio-Orange

15g Salz

250g weiche Butter

2 Eier

100g Butter flüssig

ca. 50g Puderzucker

Zuerst das Orangeat und Zitronat fein würfeln. Die Orange und Zitrone waschen, trocknen und beide Früchte fein abreiben. Die Cranberries grob hacken. Die Früchte und den Abrieb zusammen in einer dichten Schüssel mit Rum übergießen und über Nacht durchziehen lassen.Mehl, Zucker, Trockenhefe, Vanillezucker, Salz, Stollengewürz und Mandeln trocken mischen. Die Milch erwärmen und die Butter dazu geben bis sie geschmolzen ist. Nun auch die Eier in die lauwarme Milch-Butter-Mischung einrühren. Die ganze Milchmischung zu den trockenen Zutaten geben und langsam zusammen kneten. Dies dauert mindestens 5 Minuten. Jetzt bekommt der schwere Hefeteig eine Ruhezeit von einer Stunde.Die Fruchtmischung noch einmal gut durchrühren und zum Teig geben. Langsam alle Zutaten zusammen kneten. Das geht am besten von Hand. Den Teig in 4 gleich schwere Teile teilen, formen und zugedeckt noch einmal 40 Minuten gehen lassen.Den Backofen auf 200°C vorheizen. Die vorbereiteten Stollen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Die Stollen auf der mittleren Schiene 15 Minuten anbacken. Danach den Backofen auf 175°C runter regeln und weitere 55 Minuten backen.Die noch heißen Stollen mit 100g flüssiger Butter bestreichen und dick mit Puderzucker besteuben.Die fertigen Stollen über Nacht auskühlen lassen. Gut verpackt ( zum Beispiel in Blechdosen) halten sich die Stollen mindestens 4 Wochen.Keep on cooking