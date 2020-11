Sabinas Kochstudio - Earl Grey Heidesand

Friedberg : FSeventfoto |

Gerne verwendet Sabina Scherer exotische Zutaten für ihr süßes Gebäck. Heute ist es fein gemörserter Earl Grey Tee, der den Heidesandplätzchen einen verlockenden Geschmack verleiht.

• 3TL Earl Grey Teeblätter• 200g weiche Butter• 100g Zucker• 1 große Prise Salz• 1 Biozitrone• 100g geschälte Mandeln• 300g Mehl• 50g Puderzucker• 50g Zucker• 1 Päckchen Vanillezucker• 1TL Earl Grey TeeDen Earl Grey im Mörser fein zerstoßen. Die Biozitrone fein abreiben. Die Mandeln fein malen. Die Butter mit Zucker, Salz und Zitronenschale schaumig aufschlagen. Den Earl Grey durch ein feines Teesieb auf die Schaummasse stäuben. Noch einmal aufschlagen. Das Mehl und die Mandeln über die Schaummasse geben und ordentlich verkneten. Den Teig mit Hilfe zweier Brettchen in eine quadratische Form bringen und 30 Minuten ruhen lassen. Dann kommen die Teigstränge noch einmal für 30 Minuten ins Gefrierfach. Den Backofen auf 150C° vorheizen.Den restlichen Zucker mit dem Vanillezucker, dem Zucker und dem Earl Grey mischen.Von den gefrorenen Teigsträngen knapp 1cm dicke Scheiben schneiden, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und auf der 2. Schiene von unten 15 – 18 Minuten lichtgelb backen. Die Plätzchen sind beim heraus nehmen noch etwas weich, werden aber beim auskühlen fest.Die Plätzchen noch heiß in der Zucker-Tee-Mischung drehen und auf einem Kuchengitter vollkommen abkühlen lassen.Keep on cooking!