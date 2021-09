Sabinas Kochstudio: Apfelblech mit Mandelknusper

Friedberg : Sabinas Kochstudio |

Mit goldenen Herbstfarben öffnet uns die Natur die Tore zum Start in den nächsten Jahresabschnitt nach den Sommermonaten. Es ist die Zeit der Ernte. Landwirte und Gemüsebauern fahren den Lohn ihrer Arbeit von den Feldern nach Hause. An den Obstbäumen hängen die reifen Früchte und warten darauf, gepflückt zu werden. In ihrem Kochstudio bäckt Sabina Scherer einen geschmackvollen Apfelkuchen mit knusprigen Mandelsplittern. Viel Spaß beim Nachmachen dieses Schmankerls.

400g Mehl

200g Butter

100g Zucker

1 Prise Salz

2 Eier

1000g – 1300g sauerliche Äpfel

1 Biozitrone

150g Butter

150g Zucker

1 Pckch Vanillezucker

3 EL süsse Sahne

3 EL Mehl

200g Mandelplättchen

Zubereitung Mürbteigboden:

Zubereitung Belag:

Biozitrone waschen und die Schale fein abreiben. Zitrone halbieren und auspressen.Mehl, Zucker, Salz und die Hälfte des Zitronenabriebs trocken mischen. Die Butter und die Eier zur Mehlmischung geben und zu einem geschmeidigen Teig kneten. Die Teigkugel zugedeckt ca. 1 Stunde ruhen lassen.Ein Backblech mit Backpapier belegen und den Teig gleichmäßig darauf verteilen und andrücken. Mit einer Gabel ein paar mal einstechen. Den Boden bei 180°C ca. 10 Minuten backen.Die Äpfel schälen, Kernhaus entfernen und stifteln. Die Apfelstifte mit dem Zitronensaft und der restlichen Zitronenschale mischen. Die Apfelmischung gleichmässig auf dem gebackenen Boden verteilen.Für den Mandelknusper die Butter in einer Pfanne schmelzen. Den Zucker un den Vanillezucker zugeben und rühren bis der Zucker geschmolzen ist. Jetzt die Sahne dazu rühren. Die Mandelplättchen auf die Zuckermasse geben und das Mehl darüber streuen. Gründlich bei reduzierter Hitze verrühren. Die Masse in Flocken auf dem Apfelblech verteilen. Das Blech bei 160°C 50 – 60 Minuten backen.Keep on cookingText und Rezept: Sabina SchererFotos: FSeventfoto, Franz+Sabina Scherer