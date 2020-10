Friedberg : FSeventfoto |

Herbstzeit und Kürbisse sind in der Küche eine absolut harmonische Kombination. Hokaido, Butternut, Squash und viele andere Sorten, das bunte Angebot der regionalen Erzeuger macht uns Laune auf einen Kürbissalat á la Sabina aus Sabinas Kochstudio.

• 1 Butternut-Kürbis• 1 Zwiebel• 2 – 3 Knoblauchzehen• etwas Olivenöl• 1 Avocado• 10 Kirschtomaten• 1 Kugel Mozzarella• Salz, Pfeffer• ca. 2-3 EL weißen Balsamico Essig• etwas Balsamico-Glace• einige Basilikum-Blättchen (genial ist der kleinblättrige Thai-Basilikum)Den Kürbis abwaschen, trocknen und von vorne in 2cm dicke Scheiben schneiden. Jetzt kann man die einzelnen Scheiben sehr leicht schälen. Das Kernhaus entfernen und in 2x2cm große Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen. Den Zwiebel grob würfeln und die Knoblauchzehen in dünne Blättchen schneiden.Ein dunkles Backblech mit Öl einpinseln. Die Kürbiswürfel, die Zwiebel und den Knoblauch locker auf dem Blech verteilen. Mit etwas Olivenöl beträufeln. Im Backofen bei 200C° ca. 30 Minuten backen. Der Kürbis muss so weich wie eine gegarte Kartoffel sein.In der Zwischenzeit die Avocado schälen und grob würfeln. Den Mozzarella abgießen und würfeln. Die Kirschtomaten halbieren. Alles soll ungefähr die gleiche Größe haben. Das Blech aus dem Ofen nehmen, sofort die Avocado, den Mozzarella und die Tomaten aufs Blech geben. Mit Salz, Pfeffer bestreuen und kurz vorsichtig mischen. Einige Spritzer Balsamico Essig darüber geben. Die Basilikumblättchen darüber verteilen. Große Blätter nur mit der Hand zerrupfen, nicht schneiden, so bleibt mehr Aroma erhalten. Sofort auf angewärmte Teller geben. Mit etwas Glacè auf dem Teller und einem großem Basilikumblatt dekorieren.Keep on cooking!