Covid-19-Impfung: Starkes Immunsystem bekämpft negative Nebenwirkung

Küchenkräuter und Gewürze helfen am besten



Autor Dantse Dantse erklärt, wie Küchenkräuter unser Immunsystem stärken und uns gesund halten.



Alle in hier genannten Kräuter haben entzündungshemmende (Entzündung ist die natürliche Reaktion des Körpers auf Infektionen und Verletzungen. Sie ist wichtig und entscheidend für den Prozess der Heilung. Jedoch, wenn es zu viel Entzündungen gibt, wird das Immunsystem geschwächt und das erhöht wiederum die Anfälligkeit des Körpers für Krankheiten und Viren und bakterielle Infektionen. Dies kann verschiedene gesundheitliche Komplikationen wie Herzerkrankungen, Alzheimer-Krankheit, Krebs und Asthma verursachen.) und antibakterielle Eigenschaften. Reich an Antioxidantien, bekämpfen mikrobielle Infektionen, wirken gegen freie Radikalen. Diese Aktion wiederum erhöht die Immunität. Freie Radikale sind ein Nebenprodukt des Sauerstoffverbrauchs unseres Körpers, das irreparable Schäden an Zellen verursachen kann, wenn sie übersehen oder nicht reduziert werden. Die Forschung legt nahe, dass sie die Immunantworten des Körpers regulieren können.



Beispiele für diese heilsamen Kräuter sind:

Gewürznelken

Nelkenheilskraft und heilende Eigenschaften

Nelken sanieren den Darm und lindern Verdauungsstörungen.

Gewürznelken wirken antiseptisch und keimtötend. Sie wirken antimikrobiell, zum Beispiel gegen vaginale Candida-Infektionen.

Sie sind stark antioxidativ, wirken gegen freie Radikale und Entzündungen. Zu viele freie Radikale schaden Haut-, Gefäß- und Nervenzellen und beschleunigen das Altwerden. Sie wirken gegen bakteriell bedingte Akne.

Diese Küchenkräuter haben eine anästhetische Wirkung und wirken als natürliche Betäubungsmittel in vielen Heilungsprozessen im Körper und bekämpfen somit erfolgreich Schmerzen.

Sie stimulieren außerdem die Durchblutung und fördern so die Verdauung und den Stoffwechsel. Sie sind im Übrigen auch ein wichtiger Bestandteil im Currypulver.

Immunsystem: Nelken gehören zu den besten bekannten Antioxidantien und sind daher wie kaum ein zweites Gewürz zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkraft geeignet.









Nelken sanieren den Darm und lindern Verdauungsstörungen.

Sie fördern und steigern die Verdauungsfunktion. Nelken wirken zudem gegen Magenreizbarkeit. Diese Pflanzen wirken auch gegen Blähungen, Durchfall.

Gegen erbrechen

Nelken - gebraten und gemahlen - sind wirksam gegen Übelkeit und Erbrechen. Nelken betäuben den Magen und stoppen das Erbrechen.

Sie lindern Husten, Erkältung, Bronchitis und Asthma-Beschwerden.

Diese Küchenkräuter sind ein wirksames Mittel gegen Asthma. 6-12 Nelken pürieren oder zermahlen und mit Wasser kochen. Ein paarmal täglich trinken.

Nelken mit Salz und Wasser gemischt erleichtert lindert Reizhusten und Husten. Das Kauen einer Nelke, die zuvor gebrannt wurde, wirkt sehr gut gegen Husten.

Nelkenöl, mit Knoblauch und Ingwer püriert und mit Honig und einer Knoblauchzehe vermischt, hilft bei Asthma, Bronchitis und sogar Tuberkulose. Einnehmen, wenn Du ins Bett gehst.

Zahnerkrankungen

Nelken helfen bei Zahnschmerzen. Püriere sie und stecke sie an jene Stelle, die schmerzt und lasse sie dort in Ruhe ihre betäubende Wirkung entfalten. Sie helfen auch, Infektionen aufgrund ihrer antiseptischen Eigenschaften zu verringern.



Gewürznelken gegen Diabetes



Salbei



Was kann Salbei bezüglich der Gesundheit und der Bekämpfung von Krankheiten leisten?

Salbei bekämpft Halsschmerzen und Erkältungen

Es kann die Gehirnfunktion und das Gedächtnis verbessern, insbesondere bei Menschen mit Alzheimer-Erkrankung, aber auch bei jungen und alten, gesunden Menschen

Diese Heilpflanze hilft bei Alzheimer-Erkrankung, die mit einem Abfall des Acetylcholinspiegels einhergeht, einem chemischen Botenstoff im Gehirn. Salbei hemmt den Abbau von Acetylcholin

Salbei hilft bei psychischen Störungen, wie Depressionen

Die Pflanze hilft bei Stress

Salbei hilft bei Magen-Darm-Beschwerden

Dieses Küchenkraut der Blutzucker- und Cholesterinwert wird signifikant gesenkt. Salbei kann die Menge an Glukose im Blut reduzieren und somit bei Diabetes helfen

Es ist entzündungshemmend

Salbei wird in der Zahnheilkunde benutzt und wirkt bei Zahnbeschwerden. Er kann zudem zur Herstellung von Zahnpasta verwendet werden

Die Heilpflanze kann die Stimmung bessern

Salbei kann die Energie steigern und Müdigkeit bekämpfen

Das Heilmittel verbessert die Schlafqualität





