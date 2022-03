Abnehmen ohne Verzicht, Diät oder Fitnessstudio

Abnehmen ohne Verzicht ist möglich!

Tipps zu Abnehmen ohne Verzicht:

Abnehmen ohne Verzicht ist die einfachste und gesündeste Art des Abnehmens!

Wichtig ist dabei: Gesund und nachhaltig ist eine Abnahme nur, wenn sie langsam und kontrolliert stattfindet. Das heißt? Wer schwört, nie wieder Schokolade zu essen, aber eigentlich ein totaler Schokoholic ist, wird scheitern. Wer den Nudeln komplett abschwört, obwohl das die Leibspeise war, wird scheitern. Wer beschließt, von jetzt an jeden Morgen mindestens 5 Kilometer zu laufen und das ohne vorheriges Training und akuter Morgenmuffelei, wird scheitern.Jetzt haben wir euch erzählt, wie man es also nicht macht. Wie geht es denn jetzt richtig?Um mit dem Abnehmen zu beginnen, solltest du dir zunächst einmal über deinen Ist-Zustand klar werden. D.h: Stell dir drei Fragen und notiere die Antworten.Was isst du? Oft merken wir gar nicht, wie viel wir wirklich essen. Nach dem Mittagessen ein Stück Schokolade als Nachtisch, dann ein Müsliriegel gegen den kleinen Hunger, ein paar Kekse zum Kaffee. Was auf den ersten Blick nicht nach viel aussieht, summiert sich.Wann isst du? Halte die Augen offen, ob du feste Essenszeiten hast und ob du zu diesen Zeiten auch genug zu dir nimmst. Wer eine Handvoll Tomaten als vollwertige Mahlzeit betrachtet, ist eine Stunde später ausgehungert und greift dann schneller zum Fertiggericht.Warum isst du? Aus Langeweile? Aus Frust? Es ist so: Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Achte darauf, dass du wirklich nur dann isst, wenn du auch Hunger hast.Damit Abnehmen ohne Verzicht möglich ist und du kein Opfer des Jo-Jo-Effekts wirst, solltest du nach und nach (Nicht zu plötzlich! Wer überfordert ist, gibt eher auf!) deine Ernährung umstellen. In der Praxis bedeutet eine gesunde Ernährung: Mehr basische sowie vitamin- und mineralstoffreiche Lebensmittel und weniger ungesunde Nahrungsmittel (Weißmehl, Zucker, Cola, etc.) konsumieren. „Weniger“ heißt kein hundertprozentiger Verzicht. Auch diese „schlechten“ Lebensmittel dürfen gegessen werden. Hungern solltest du auch nicht. Hierbei hilft der nächste Tipp:Die Art und Weise, wie du über Dinge denkst, beeinflusst ganz entscheidend, ob sie funktionieren oder nicht. Wenn du dir abends also deinen Teller vollmachst, versuche nicht zu denken „Ich darf nicht so viele Nudeln essen, weil die ungesund sind!“, sondern „Ich sollte mir noch ein wenig mehr Brokkoli nehmen. So bleibe ich lange satt.“ Du wirst staunen, wie viel solch kleine Änderungen bewirken können. Iss nicht weniger von den „falschen“ Dingen, sondern mehr von den „richtigen“.Du siehst also: Abnehmen ohne Verzicht ist nicht schwer! Ganz im Gegenteil:Wenn dich das Thema interessiert, haben wir tolle Buchtipps für dich. In diesen Ratgebern bekommst du noch mehr Tipps, wie Abnehmen ohne Verzicht möglich ist und lernst darüber hinaus noch viel über das Thema Ernährung und deinen Körper.