Das volkstümliche Interview mit Vincent & Fernando

Mit welchen Worten würdet ihr euch gegenseitig beschreiben?

Vincent:



Fernando:



Auf welche musikalischen Perlen dürfen sich eure Fans auf dem brandneuen Album " Leben und fühlen" freuen?

Fernando:

Was ist euer ganz persönliches Lieblingslied auf dem neuen Album?

Vincent:

Fernando:

Wie bereitet ihr euch auf die große IWS Herbsttour in Deutschland vor?

Vincent:



Fernando:

Seid ihr dieses Jahr noch in einer großen Fernsehsendung zu sehen?

Vincent:



Gibt es einen Kraftplatz in eurer Heimat, der für euch eine besondere Bedeutung hat?



Vincent:

Fernando:



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Von großen Gefühlen des Lebens handelt auch das brandneue Album "Leben und fühlen" der Südtiroler Grand Prix Sieger Vincent & Fernando.Ihnen ist damit erneut ein musikalisches Meisterwerk gelungen.Es freut mich sehr, dass die zwei sympathischen Männer aus den Dolomiten wieder einmal zu Gast sind.Mein Bruder ist musikalisch, zielstrebig, kontaktfreudig, neugierig und offen für neue Herausforderungen.Er ist ein Genießer, manchmal aber auch ein bisschen „dickköpfig.“Mein Bruder hat viel Geduld mit mir, wenn wir uns musikalisch weiterentwickeln. Der Freund ist wichtiger als der Musiker.Sie dürfen sich auf Lieder freuen die aktuelle Fragen aufarbeiten. Ebenso auf Musik die mit viel Leidenschaft gemacht wurde. Wir sind sehr dankbar, auf ein professionelles und sehr musikalisches Team bauen zu können.Weil Lieder niemals lügenGrößer als großPassende Lieder auswählen, die in das Programm passen und dann so oft wie möglich vor Publikum auftreten um die Sicherheit zu erlangen.Dem Inhalt der Tour dienlich sein und sehr viel Vincent & Fernando darbieten.Vielleicht bei Immer wieder sonntags.Meine Dachterrasse – die nutze ich, wenn immer es geht, um zu entspannen und die Sonne zu tanken.Am Waldrand meines Gartens im Liegestuhl den Schatten der Bäume genießen und so manches Wildtier beobachten.Vielen Dank für das Interview !