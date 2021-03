Ordinariat Regensburg untersagt Bischof Mixa Pilger-Gottesdienst!

Bodenkirchen : Pfarrkirche St. Johannes der Täufer |

Das Ordinariat Regensburg hat die Pontifizierung von S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa am 13. März 2021, 11.00 in der Bodenkirchener Pfarrkirche St. Johannes der Täufer untersagt.

Da es den Charakter einer seelsorglichen Basisbegleitung weit übersteigen und als kirchliche "Absegnung" und Quasi-Anerkennung der Geschehnisse in Unterflossing missdeutet werden könnte, lautet die Begründung von Generalvikar Michael Fuchs.

Stattfinden wird die von Dekan Clemens Voss zelebrierte Feier der Hl. Eucharistie natürlich, wenngleich unter dem schmerzlichen Verzicht auf den vor Allem erwarteten Predigt-Zuspruch dieses marianisch geprägten, in der traditionellen Lehre der römisch-katholischen Kirche gefestigten Ausnahme-Bischofs.

Wir nehmen es in Demut an, zeigt sich Erich Neumann, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender des in Neugründung befindlichen Kappellen-Vereines tief enttäuscht.Wenngleich wir in Zeiten, da die Verantwortlichen der Kirche überwiegend keinen Ansatz finden, den Missbrauchs-Opfern in der gebotenen – und sei es minimalsten – Form zu begegnen, die militanten Auswüchse im Missbrauch der Gottesmutter durch Maria 2.0, wie den synodalen Irrweg zu stoppen, diese Entmündigung der Gläubigen nicht verstehen, so Neumann weiter.Fehlende Neutralität und Respekt, wie vorweg genommene Tendenzen zur Negativ-Bewertung, stehen dabei ganz im Gegensatz zum Apostolische Schreiben Verbum Domini vom 30. September 2010, Kapitel 14, Teil b von Papst Benedikt XVI., wie auch Seine Heiligkeit, Papst Paul VI., am 14. Oktober 1966 das Dekret der Heiligen Kongregation für die Verbreitung des Glaubens bestätigt hat (Nr. 58/59 A.A.S.).Position des Kapellen-Vereins war, ist und bleibt, dass wenn es nicht das Wunder einer Erscheinung ist, so es doch wunderbar ist, dass sich Menschen zum Gebet treffen.Nachdem dies in Corona bedingt zum 3. Mal ohne Salvatore Caputa erfolgt, sind auch all Jene widerlegt, welche nur einen Event, eine Sensation, ein Spektakel unterstellen und andichten!Tatsächlichem Spektakel hingegen, wie die vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter aufgewertete Schwulen-Hochzeit von Anselm Bilgri hingegen stehen die gleichen kirchlichen Verantwortungsträger wie paralysiert gegenüber, obwohl ihnen der seine persönlichen Begehr über die kirchliche Lehre stellende Ex-Mönch noch Reformschwäche nachsagte, da er vor der Konvertierung schon den Anspruch erhob, dass in der Beliebigkeit des Zeitgeistes der Schwanz mit dem Hund wedeln soll.Matth 24:2 Wahrlich, ich sage Euch: es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde, ist uns vorher gesagt und rückt immer näher. So nimmt es denn kein Wunder, dass Kirchenmänner, denen bsw. das Schicksal der Missbrauchs-Opfer am Allerwertesten vorbei geht, auch keinen solchen mehr in der Hose haben, um den suchenden Gläubigen Heimat zu bieten, dem Zeitgeist zu trotzen, statt zu Brandbeschleunigern des Zerfalles von innen heraus zu werden.Der Fisch ist seit jeher Zeichen der Christen und für deren Kirche gilt, dass auch dieser vom Kopf her zu stinken begann!Maria mit dem Kinde lieb: uns Allen DEINEN Segen gib!Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und der Heiligen Familie, in Ewigkeit, Amen!Gelobt sei Jesus Christus und die Heilige Familie, in Ewigkeit, Amen!© Bild: www.bistum-eichstaett.de CC – S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa© Bild: www.chapman-foto-art.de CC – Erich Neumann, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender, Freunde und Förderer St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing i. G.