All´s en Denglisch

Ja so manche Eigenart,bleibt uns einfach nicht erspart.Das man auf der ganzen Welt,sich bald in Englisch unterhält.Schnell muss man drauf reagieren,keinen Anschluss hier verlieren.Englischkurs schon früh beginnt,in erster Klasse schon fürs Kind.Schade dass man hier nur denkt,dass englisch Sprache alles lenkt.Ein Schüler ist erst up to date,wenn er Englisch recht versteht.Selbst wer spricht im Dialekt,ist im Leben nicht perfekt.Schwäbisch wird bald nimmer sein,überall kehrt Englisch ein.© Dieter Elmer