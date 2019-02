Problemzone Fuß: Das sollten Sie beachten

Augsburg : Hörsaal in den Hessing Kliniken |

Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Nach nur 10 Minuten Laufen schmerzen die Füße? Oder Sie benötigen immer ein Paar Wechselschuhe, weil der Schmerz in den schmalen Modeschuhen nicht mehr erträglich ist? Eine der Ursachen kann der Spreizfuß sein.



Er zählt zu den häufigsten Fußfehlstellung der Deutschen, die mit zunehmendem Alter verstärkt auftritt. Grund dafür kann zum einen das häufige Tragen des falschen Schuhwerks in jüngeren Jahren sein. Andererseits lässt im Laufe des Lebens die Stabilität der Füße grundsätzlich nach.



Wird der Spreizfuß weder beachtet noch behandelt, kann er sich zu einem Hallux valgus (einem Ballenzeh) weiterentwickeln, was zu schmerzhaften Hammer- oder Krallenzehen führt. Da sich bei der Deformität zudem die Statik des Körpers ändert, machen sich Schwierigkeiten mit den Füßen ebenfalls an anderen Gelenken, Sehnen oder Bändern bemerkbar.



Ist der Spreizfuß einmal da, kann er an sich nicht mehr behoben werden. Es gibt jedoch Therapieformen, die eine Verschlimmerung verhindern.



Alles rund um die Entstehung, Symptome und Therapiemöglichkeiten des Spreizfußes und des Hallux valgus stellt Dr. med. Vlatka Andric in ihrem Vortrag „Spreizfuß und Hallux valgus – Ursache und Therapiemöglichkeiten“ am 24. Oktober 2019 vor.



Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Hörsaal der Hessing Kliniken in Augsburg-Göggingen statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0821 909 167.