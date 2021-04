Ostern ist mehr als Osterhase, bunte Ostereier und Geschenke.Ostern ist- so sehr hat Gott die Welt geliebt.Ostern ist- Gott ist uns gnädig.Ostern ist- Jesus Christus ist auferstanden und lebt.Ostern ist- alle Schuld kann Vergebung finden durch Christus.Ostern ist- der Tod spricht nicht das letzte Wort durch SeinenSieg am Kreuz. Jesus hat den Tod überwunden.Ostern ist- wer Jesus sein Leben anvertraut, erhält ewiges Leben.Ostern ist- nichts kann uns von Gottes Liebe trennen."Denn Gott hat der Welt Seine Liebe dadurch gezeigt, dass Er Seineneinzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hatund nicht verloren geht." Die Bibel: Johannes 3,16