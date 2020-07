Neuer Hospizhelfer-Kurs startet im Oktober 2020 im St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V.

Augsburg : St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. |

Suchen Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Ihr Leben verändert und bereichert? Eine Tätigkeit, die unglaublich wichtig ist und viel zurückgibt?

Hospizhelfer sind für schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen eine wichtige Stütze – ob zu Hause , in Senioren-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen oder auf unserer Hospizstation. Denn Hospizhelfer bringen Zeit mit, sie hören zu, sind Gesprächspartner und leisten manchmal auch kleine praktische Hilfen. Es ist ein Dienst der Nächstenliebe, um Menschen in den schweren Stunden des Lebens hilfreich zur Seite zu stehen.Egal, ob Sie auf der Station mitarbeiten, in Pflegeheimen Besuche machen oder zu schwerkranken Menschen nach Hause gehen - unterstützen Sie unser Team, denn nur durch Ihre Unterstützung wird die Hospizarbeit richtig lebendig.Durch unsere Qualifizierungen bereiten wir Sie intensiv vor und begleiten Sie auch weiterhin nach Ende des Kurses bei Ihrer Tätigkeit.Nähere Informationen zu den Voraussetzungen und zur Tätigkeit erhalten Sie auch auf unserer Homepage www.vinzenz-hospiz.de/mitmachen-helfen/hospizhelfer/