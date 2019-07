Augsburg : bfz Augsburg gGmbH |

Ein Projekt des bfz Augsburg für Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund

Schneidern für die Integration

Erste Schritte in die Arbeitswelt

Schon die zweite Runde des Projektes MIA – Mütter in Arbeit des bfz Augsburg konnte im Juli 2019 erfolgreich beendet werden. Alle Teilnehmerinnen sowie die beteiligten Mitarbeiter*innen des bfz Augsburg sowie der Jobcenter Augsburg-Stadt und Augsburg-Land waren zu einem gemeinsamen Essen eingeladen, um den Projektabschluss zu feiern. bfz-Standortleiter Joachim Berger sowie Eckart Wieja, Geschäftsführer des Jobcenters Augsburg-Stadt, richteten einige Worte an die Gäste.Im Oktober 2018 war MIA gestartet. Von da an fanden sich täglich bis zu 20 Teilnehmerinnen in den Seminarräumen des bfz Augsburg ein.– sie alle nahmen die Abwechslung zu ihrem Alltag Zuhause gerne an. Manche hatten, neue Menschen kennenzulernen und neue Wege zu gehen.und die Frauen kamen immer wieder gerne zum Projekt. Auch das zunächst unbekannte Unterrichts- und Kursumfeld war bald zur täglichen Normalität geworden.Im Kurs wurden verschiedene praktische Lerneinheiten angeboten – vonwar alles dabei. Daneben gab es intensiven, der Kommunikationstraining, Leseverstehen, Schreibtraining und Grammatik beinhaltete. Wöchentlich wurden gemeinsam neue Themen gefunden, über die diskutiert werden konnte.waren im Gespräch. Und vor allem eins wurde nach und nach klar: Es gibt andere Frauen, die ähnliche oder sogar die gleichen Probleme Zuhause haben.Vor allem die praktischen Lerneinheiten schätzen die Frauen sehr. So entstanden im Kurs vielfältige Schneiderwerke, die die Damen an ihrer Abschlussfeier stolz ausstellten. Doch nicht nur im Rahmen des Kurses konnten die Teilnehmerinnen praktische Erfahrungen sammeln. Sie fanden mit Hilfe des bfz Augsburg und des Jobcenters Augsburg-Stadt auchEine Teilnehmerin erzählte, wie sie zunächst Angst hatte, alleine in einem fremden Betrieb ein Praktikum zu absolvieren. Daher konnte sie nur in Begleitung einiger ihrer Freundinnen, die sie im Kurs kennengelernt hatte, zur Arbeit gehen. Doch nach und nach steigerte sich ihr. Am Ende fragte sie sogar alleine bei einem Betrieb an und konnte zwei Wochen später ihr neues Praktikum antreten.Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbHbfz AugsburgUlmer Straße 160, 86156 AugsburgFrau Beata DrewniakTelefon: 0821 40802-140E-Mail: beata.drewniak@bfz.deWeb: www.a.bfz.de