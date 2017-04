„Alex Rosenrot“– endlich wieder Live in der Tanzbar Augsburg am Samstag, 29.04.2017….

Augsburg : Tanzbar |

„1000 und einmal“ an sie gedacht… jetzt ist es bald soweit,

die sehr sympathische, authentische, tolle Künstlerin mit viel Herz

– ALEX ROSENROT -

erneut zu Gast in der gemütlichen „Tanzbar Augsburg“.



Zusammen mit dem DJ unseres Vertrauens „DJ Wolfi“ wird „Alex Rosenrot“ für eine „Federleichte“ Stimmung sorgen, denn ihr Live Programm ist vielfältig & abwechslungsreich.



Da findet man neben ihren eigenen Titeln auch Coversongs aus dem deutschsprachigen Bereich, Medleys mit schönen alten Hits und auch Pop & Soul Titel sind für Alex kein Problem.



So richtig zuhause fühlt sie sich jedoch im Schlager, - sie lebt ihn!

Wer Alex einmal live gesehen hat, der kann genau das bestätigen.



www.rosenrot-music.de

Ihre fröhliche, mitreißende Art zieht jeden in ihren Bann.



Also seid dabei an diesem besonderen Samstag am 29.4.17.



Alex Rosenrot & das Team der Tanzbar heißt Alle herzlich Willkommen!





© Christiane Brüning





Zur Einstimmung gibt es hier das offizielle Video zu „1000 Liebeslieder“ aus dem Hause Fiesta Records