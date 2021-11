Die neue bayerische Meisterin im Kraftdreikampf der Junioren kommt aus Aichach: Rebeca Quaresma Rabelo war nicht zu schlagen

Die frisch gebackene 19-jährige deutsche Meisterin aus Aichach möchte sich nun auch mit der bayerischen Kraftsportelite messen. Hier wurden in drei verschiedenen Kategorien (Kniebeuge - Bankdrücken - Kreuzheben) die Meister*innen ermittelt.Die angehende Krankenpflegerin und Fitnesstrainerin im Clever Fit Aichach, die für den Traditionskraftsportclub – Stemmclub Bavaria 20 Landshut startet, eröffnete den Wettkampf mit einem souveränen Versuch in der Kniebeuge und stellte zugleich mit ihrem ersten Versuch einen neuen bayerischen Rekord auf, den sie selbst noch zweimal nach oben korrigieren konnte. Unterm Strich kamen starke 180 kg in die Wertung.Das Bankdrücken meisterte Rebeca Quaresma Rabelo ohne große Mühe und drückte erfolgreich 77,5 kg. Der letzte Versuch mit 85,5 kg, was wieder einen bayerischen Rekord bedeutet hätte, wurde leider ungültig gewertet.Die letzte Disziplin, das Kreuzheben, gehörte wieder zu Rebecas Paradedisziplinen, wo sie ebenfalls bereits mit dem ersten Versuch einen neuen bayerischen Rekord aufstellte. Zugleich wurde mit dem ersten Versuch ein neuer Rekord in der Gesamtwertung aufgestellt. Das war für unsere Kraftsportathletin natürlich nicht genug, die Rekorde wurden noch zweimal nach oben geschraubt. Unterm Strich beendete Rebeca den Wettkampf im Kreuzheben mit starken 170 kg und hatte an diesem Tag bereits sechs neue bayerische Rekorde aufgestellt mit einer Gesamtleistung von 427,5 kg.Eine Platzierung auf dem Siegertreppchen war die logische Konsequenz und keine der Mitbewerberinnen konnte Rebeca an diesem Tag gefährlich werden.Text und Bilder: Florian Sauerer