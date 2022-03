Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine: Dokumentarfilm „Klitschko“ wurde am 20.3.2022 in fast 500 Filmtheatern gezeigt.

Das Engagement und die Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung für die Menschen in der Ukraine ist groß. Auch die deutschen Kinos initiierten am Sonntag, den 20. März, eine gemeinsame Spendenaktion und nahmen aus diesem Anlass „Klitschko“, den beeindruckenden Dokumentarfilm über die ukrainischen Boxbrüder Vitali und Wladimir Klitschko, erneut ins Programm.„Wir sind sehr froh, Teil dieser gemeinschaftlichen Aktion der deutschen Kinos gewesen zu sein“, sagt Kinobetreiber Alexander Rusch. „Die Resonanz unserer Gäste war durchweg positiv. Zusammen haben wir ein Zeichen für den Frieden gesetzt und hoffen, dass mit dem erzielten Spendenvolumen direkt vor Ort geholfen werden kann.“ Zusätzlich zu den Spenden, die über die Tickets zum Film erzielt wurden, gab es in den Kinos der Familie Rusch zahlreiche weitere Aktionen, wie Plakatflohmärkte oder Glücksraddrehen für den guten Zweck. „Insgesamt konnten wir über die verschiedenen Aktionen bei uns knapp 5.000 Euro an Spenden generieren, die wir nun verdoppeln und somit gesamt 10.000 Euro spenden, denn es ist uns ein ganz persönliches Anliegen, einen wirksamen Beitrag zu leisten“, so Alexander Rusch weiter.Die aktuelle Auswertung der gesamten Aktion läuft noch, da die Kinos ihre Ticketumsätze und zusätzlichen Spenden jeweils direkt an BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ übermitteln. Da viele Filmtheater bereits im Vorfeld angekündigt haben, die Ticketerlöse noch aufzustocken, ist laut Schätzung der Initiatoren mit einem deutlich höheren Spendenvolumen zu rechnen.Die Spendenaktion von fast 500 Kinos kam auf Initiative der Cineplex-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Majestic Filmverleih zustande. Neben den Cineplex Kinos waren alle führenden Kinoketten und zahlreiche unabhängige Häuser beteiligt.Des Weiteren wurde die Aktion vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF), der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater, dem „Klitschko“-Produzenten Broadview Pictures, dem Vertriebspartner Paramount Pictures und den technischen Dienstleistern Pharos sowie CinePostproduction / Sharc Download unterstützt.Text und Bild: KinoGruppeRusch