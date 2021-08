Die Heilkraft der Natur erfahren

Marienöl mit Johanniskraut

Zum Fest Mariä Himmelfahrt füllten Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pastoralreferent Markus Drößler 100 Flaschen Aichacher Marienöl ab. Neben der bewährten Beigabe von Weihrauch und getrocknetem Rosenblatt gibt es diesmal Johanniskrautöl als Basiswirkstoff.Hierfür hat Stadtpfarrer Herbert Gugler in den vergangenen Wochen Johanneskraut in Öl eingelegt und auf dem Fenstersims in seinem Büro mit der Wirkkraft durchdringen lassen.Diese besondere Ausgabe des Marienöls gibt es ab sofort im Eingangsbereich der Aichacher Stadtpfarrkirche. Größere Mengen können über das Pfarrbüro 08251/7086 bestellt werden.