Doppelte Freude am Geburtstag

Helga Grimm gewinnt ein Weißwurstessen mit Stadpfarrer Herbert Gugler

„Der 29. Februar war für mich gleich ein doppelter Grund zum Feiern: zum einen ist es mein Geburtstag, zum anderen öffnete ich eine Flasche Aichacher Marienöl und entdeckte in der Kapsel die Zahl 3333. Die Gewissheit, nun ein Weißwurstessen mit dem Stadtpfarrer gewonnen zu haben, war für mich ein besonderes Geburtstagsgeschenk“, erzählt Helga Grimm bei der Gewinneinlösung im Pfarrhaus.Bei Weißwurst und alkoholfreiem Bier berichtet die Aindlingerin von positiven Wirkungen beim Gebrauch des Marienöls. „Meine beiden Katzen kratzen mich des Öfteren, da gebe ich dann Marienöl auf die Wunden und spüre eine wohltuende Wirkung“. Diese ergibt sich aus dem beigefügten, entzüdungshemmenden Weihrauch, erklärt Stadtpfarrer Gugler.Mittlerweile ist die Faschingsedition vergriffen und die Produzenten stecken in den Vorbereitungen für die Osterausgabe. „Die Kinder aus dem Kinderhort werden zur Verzierung der Flaschen dieses Mal Osterhasen basteln“, verrät Gugler.Bis alles fertig ist gibt es das Aichacher Marienöl in der bewährten Basisedition, bestehend aus Mandel- und Nardenöl, verschiedenen Weihrauchsorten und einem getrockneten Rosenblatt im Eingangsbereich der Stadtpfarrkirche für zwei Euro pro Flasche.