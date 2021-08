Abschied am Festtag

Dietlinde Lorenz und Michael Schatz beenden ihren Dienst





Am Ende des Gottesdienstes an Mariä Himmelfahrt verabschiedete Stadtpfarrer Herbert Gugler langjährige Mitarbeiter: zum einen Dietlinde Lorenz, die 22 Jahre lang als Pfarrsekretärin wirkte, zum anderen Michael Schatz, der acht Jahre als Pastoralreferent besonders im Krankenhaus seelsorglich tätig war.Gugler lobte deren Zuverlässigkeit und unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Menschen.Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Dußmann unterstrich dies in dem er von „großen Fußspuren“ sprach, die die beiden hinterlassen.Während Dietlinde Lorenz nun in den Ruhestand geht, wird Michael Schatz ein Sabbatjahr in Erfurt einlegen und danach eine neue Aufgabe im Bistum ausüben.Ab September wird Julia Winter neu in der Pfarreiengemeinschaft Aichach wirken. Winter absolvierte ihre Ausbildungszeit in der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen und tritt in Aichach ihre erste Stelle an.