Wemdinger Stadtgeschichte und Seefahrt auf dem Brombachsee bei den Aichacher Ruheständlern

Bei der historischen Stadtführung in Wemding war der bekannte Mangoldbrunnen am Vorplatz der Stadtpfarrkirche St. Emmerich Ausgangspunkt. Das den Brunnen umlaufende Fries des Mangoldbrunnes gibt Einblick in die Geschichte von der Anfängen der Stadt, der Entstehung der Kirche sowie der Hexenprozesse, wie die Stadtführerin eindrucksvoll vermittelte.Beim anschließenden Rundgang über den Marktplatz bei den Arkaden am Rathaus wurden den Ruheständlern auch weitere Sehenswürdigkeiten der Fuchsienstadt Wemding nähergebracht.Ziel war auch die Wallfahrtskirche Maria Brünnlein, wo es nach einer Mittagspause mit dem Efinger-Bus weiterging zum Großen Brombachsee. Auf der MS Brombach startete man zu einer gemütlichen Seefahrt auf dem größten Stausee des Fränkischen Seenlandes, der im Jahre 2000 eingeweiht wurde.