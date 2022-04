Urlaub daheim im Wittelsbacher Land

Das Wittelsbacher Land ist eine überaus abwechslungsreiche Ausflugsregion in Altbayern. Als einstiger Stammsitz des Wittelsbacher Hochadelsgeschlechts weist die Region zahlreiche Dokumente der Vergangenheit auf, die in Form von Burgen, Kirchen und Städten noch heute bewundert werden können. Das mittelalterliche Flair ist besonders in den engen Gassen der Städte Aichach und Friedberg bis heute spürbar. Prunkvolle Gebäude oder Schlösser in den Städten Aichach und Friedberg sowie in den Gemeinden Kühbach, Pöttmes oder Rehling schmiegen sich in die Landschaft ein und machen die Zeit von Herzogen, Grafen und Baronen greifbar.Beim Wandern und Radfahren durch das Wittelsbacher Land werden die historischen Gebäude zu einer wundervollen Kulisse. Auf der Drei-Schlösser-Tour wandern Sie durch sanfte Hügellandschaften und vorbei an den namensgebenden drei Schlössen. Machen Sie bei gutem Wetter einen Abstecher zum nahe gelegenen Mandlachsee. Auf dem Paartal-Radweg begleiten Sie die Paar quer durch das Wittelsbacher Land und seine idyllische Natur. Die Paar, ein weitestgehend naturbelassener Fluss, bietet viel Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Vielleicht entdecken Sie ja einen Storch auf der Jagd. Diese und viele weitere Touren finden Sie in unseren Rad- und Wanderbroschüren. Das 800 Kilometer lange Rad- und Wanderwegenetz bietet allerhand Möglichkeiten für Variation und Abwechslung.An unsere Badeseen lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen herrlich gut entspannen. Der Weitmannsee ist ein naturbelassenes Juwel eines Badesees direkt am Lech. Am Friedberger Baggersee ist im Wasserskipark Action angesagt. Abkühlung bieten auch die Walderlebnispfade im Grubet bei Aichach und im Höglwald bei Ried.Unsere Rad- und Wanderkarten, Flyer für Familienausflüge, Genussbroschüre und viele weitere Angebote können Sieoder bequem zu sich nach Hause bestellen. Lassen Sie sich inspirieren und besuchen uns im Wittelsbacher Land!