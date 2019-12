Nikolausfeier Tennis-Club Wittelsbach 2019

Unter der Regie von Simone Meier und Simone Nagel gestalteten die Jungen und Jüngsten des Vereins die sehr familiäre Nikolausfeier. Los ging es mit einem kleinen Sparziergang rund um Sissischloß und Tennisanlage, eh mit Punsch, Plätzchen, Geschichten und Gesang auf den Nikolaus gewartet wurde. Mit kleinen Präsenten an die "fleißigen Engel" während des Jahres, spezielle Nennungen der Mannschaftskinder und ein Nikolaussäckchen für alle Kinder berichtete der Hl. Mann so einiges rund um den TCW.Mit Dank und den guten Wünschen für die bevorstehenden staden Tage an alle Mitglieder durch Vorstand Norbert Holzmann war die letzte Veranstaltung dieses Vereinsjahres dann leider auch schon wieder Geschichte.