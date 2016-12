Das Gersthofer Jahrbuch 2016 - Lesestoff für die Feiertage und die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester!

In Gersthofen hat sich viel getan: die, derfand statt und in. Das sind nur einige Beispiele für die vielen großen Ereignisse in eurer Heimat. Daneben fanden in vielen kleineren Bereichen ebenfalls großartige Dinge statt!Euch erwarten unter anderem…… die schönsten, spannendsten und interessantesten Artikel unserer Bürgerreporter aus diesem Jahr.… ein Interview mit Bürgermeister Michael Wörle über den Bahnhof, das Bäderkonzept und das berühmte Gersthofer Loch.… ein Jahresrückblick über die Highlights der Stadt Gersthofen.… viele Jahresrückblicke der Vereine (z.B. TSV Gersthofen Sing- und Musikschule Gersthofen ).… die kulturellen Highlights (z.B. kulturina Kol-la ) des Jahres.… ein wirtschaftlicher Rückblick auf das Jahr.Ihr könnt das Jahrbuch zudem hier und jetzt alslesen und euch herunterladen.Wir wünschen euch einviel Zeit mit eurer Familie und einen. Bleibt uns auch 2017 erhalten!Anwaltskanzlei Bohn Christiane Bahnhofstraße 5b , 86368 GersthofenAugenoptik Spengler Kapellenstraße 16, 86368 GersthofenAugusta Bank Augsburger Straße 3 , 86368 GersthofenAuto Frey/ Mazda-Händler Flotowstr. 1 , 86368 GersthofenAutohaus Huber & Söhne Schmutterstraße 11, 86368 BatzenhofenAutohaus Wagner Augsburger Straße 51-53 , 86368 GersthofenAWO-Seniorenzentrum Gersthofen Kreuzstraße 3 , 86368 GersthofenBallonmuseum Gersthofen Bahnhofstraße 12 , 86368 GersthofenBaustoffmarkt Gersthofen Senefelderstraße 21, 86368 GersthofenBlumen Pleyer Ludwig-Hermann-Str. 4 , 86368 GersthofenBOB's Gastronomie Augsburger Str. 16 , 86368 GersthofenCity-Center Gersthofen Bahnhofstr. 13 , 86368 GersthofenCommerzbank Augsburger Straße 7, 86368 GersthofenDiätberatung Deisenhofer Donauwörther Straße 3 , 86368 GersthofenElektro Hadwiger Egerländer Str. 10, GersthofenFahrschule Bruggner Brahmsstr. 25, GersthofenFinanzwirt Klaus Goldstein Augsburger Straße 13 , 86368 GersthofenFitnesstudio Klaus & Theo Ziegeleistr. 15, 86368 GersthofenFriseursalon Bergmann Feldstr. 11, GersthofenGersthofer Pflegedienst Donauwörther Str. 13, 86368 GersthofenGasstätte Heimgarten Wertinger Str. 32, Gersthofen-HirblingenGetränke Lorenz Allemannenstr. 5, 86368 Gersthofen-BatzenhofenHeinrich Schmid GmbH & Co. KG Röntgenstr. 6, GersthofenHörgeräte Wiedemann Bahnhofstraße 6 , 86368 GersthofenHörzentrum Böhler Augsburger Straße 22 , 86368 GersthofenHUK-Kundendienstbüro Bauernstr. 3a, GersthofenIndustriepark Gersthofen Service GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 , 86368 GersthofenInternational School Augsburg Wernher-von-Braun-Straße 1 , 86368 GersthofenKarosserie Theiml Lechwehrstraße 15, GersthofenKfZ Reifen SAGA Beethovenstr. 30, 86368 GersthofenKulturamt Gersthofen Bahnhofstr. 2 , 86368 GersthofenLoft Dieselstr. 20 , 86368 Gersthofenmakellos beauty & gesundheit Donauwörther Straße 20 , 86368 GersthofenMetzgerei Rittel Ludwig-Hermann-Str. 3, 86368 GersthofenMetzgerei Weisenhorn Augsburger Straße 6 , 86368 GersthofenMrs Sporty Club Gersthofen Augsburger Straße 13 , 86368 GersthofenMusikzentrum Gersthofen Annastraße 38, GersthofenMVZ Hessing Gersthofen Donauwörther Straße 3 , 86368 GersthofenÖkum. Sozialstation Ludwig-Thoma-Str. 7, (neben Ballonmuseum)Orthopädie und Schuhtechnik Grashei Griesstraße 2 , 86368 GersthofenPeter Breg GmbH Lindenbergstraße 14, Gersthofen-EdenbergenPius Bestattungen GmbH & Co. KG Thyssenstr. 31, GersthofenPorsche Zentrum Augsburg Porschestr. 5, GersthofenRathausapotheke Donauwörther Straße 3 , 86368 GersthofenRechtsanwalt Polster Augsburger Straße 2 , 86368 GersthofenReiseland Bahnhofstr. 18 , 86368 GersthofenRoschmann Glas Dieselstr. 37, GersthofenSalzgrotte Gersthofen Donauwörther Straße 18 , 86368 GersthofenSchreinerei Binder Messerschmittstr. 17 , 86368 GersthofenSchreibwaren Nettel Augsburger Straße 24 , 86368 GersthofenSelgros Fegro-Großhandelsmarkt Welserstr. 5, 86368 GersthofenSiegfried Schneider Heizungsbau Beethovenstr. 4, 86368 GersthofenSobi Getränkemärkte GmbH Messerschmittstr. 3 , 86368 GersthofenSoccercenter Gersthofen Röntgenstr. 2, GersthofenSparkasse Bauernstr. 1/Ecke Augsburger Str., GersthofenStadt Gersthofen/Rathaus Rathausplatz 1 , 86368 GersthofenSteinmetzbetrieb Wagner Sebastian Kapellenstraße 10 , 86368 GersthofenStadtbibliothek Gersthofen Bahnhofstraße 12 , 86368 GersthofenStadtfriseur Bauernstr. 7, GersthofenStadthotel Gersthofen Bahnhofstraße 6 , 86368 GersthofenSteuerbüro Bammer-Kling Dieselstr. 16 , 86368 GersthofenSüdtank Tankstelle Augsburger Straße 40, 86368 GersthofenTamaro Fashion e.K. Bahnhofstraße 8, 86368 GersthofenTheiml Personal-Service GmbH Augsburger Straße 13 , 86368 GersthofenUMSEMA Umwelt Service Ziegeleistr. 13, 86368 GersthofenVereinslokal TSV Gersthofen Sportallee 12, 86368 GersthofenVereinssport Baur Händelstr. , 86368 GersthofenVilla Toscana - Ristorante Pizzeria Donauwörther Straße 9 , 86368 GersthofenVolksschule Gersthofen (Hauptschule) Theresienstr. 12 , 86368 GersthofenVR-Bank Lech-Zusam eG Augsburger Straße 10 , 86368 GersthofenZum Steirer (früher Back & Drive) Wernher-von-Braun-Straße 20 , 86368 GersthofenZum Strasser Augsburger Straße 1 , 86368 GersthofenAutohaus Oblinger Lützelburgerstr. 33 , 86456 GablingenBronner Personal Muttershofen 15, 86456 GablingenEM Schwaben Muttershofen 15, 86456 GablingenGemeinde Gablingen Rathausplatz 1 , 86456 GablingenSchreibwaren Hacker Lützelburgerstr. 1 , 86456 GablingenVR-Bank / Kreissparkasse Augsburg Grünholderstraße 4, 86456 Gablingenaktiv-markt Schulstr. 16 , 86462 LangweidAuto-Service Jehmiller Gottlieb-Daimler-Straße 5, 86462 LangweidKreissparkasse Augsburg - Geschäftsstelle LWD Augsburger Str. 24, 86462Müller Getränke Augsburgerstr. 51a , 86462 LangweidLangweidRathaus Langweid Augsburgerstr. 20, 86462 LangweidReith Landtechnik Rudolf-Diesel-Straße 5, 86462 LangweidTsitsikas GmbH, Heizung-Sanitär-Solar Augsburgerstr. 18, 86462 Langweid