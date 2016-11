TSV 1909 Gersthofen e.V. auf Jahresfahrt

TSV Schwimmerin Siegerin bei Biathlon auf Schalke Tour

Dieses gesellige „Sport-Schiff“ hat auch dieses Jahr wieder viele interessante Stationen angelaufen.Neben den „schiffsinternen“ Aktionen aller Abteilungen, gibt es ja auch immer wieder besondere Highlights auf der Fahrt durchs Jahr.Eher gediegen und feierlich wurden zusammen mit dem großen „Stadt-Schiff“ am TSV Neujahrsempfang Gersthofer Bürger und Bürgerinnen für Ihre außerordentlichen sportlichen Leistungen geehrt. Anschließend beklatschten die ca. 300 geladenen Gäste auch verdiente ehrenamtliche Mitglieder des Vereins, so wie die Sieger der Wahl zur Mannschaft des Jahres (1. Herren Basketball) und Sportlerin/Sportler des Jahres ( Sophia Meitinger, Max Deuker).Zur Eröffnung der neuen Mittelschulturnhalle machten mehrere Vereine einen höchst motivierten Gemeinschafts-Ausflug zum „Tag der offenen Tür“. Hand in Hand mit der Schule entstand ein kurzweiliges Zuschau- und Mitmach-Programm für Groß und Klein.„Hot & Cool“ ging es auf der langen Ballnacht in der TSV Sporthalle am Faschingssamstag zu. Dieser Aktivprogrammpunkt auf der Jahresroute ist ein Muss für alle Gersthofer Party Fans! Auch nächstes Jahr stehen Tanzen und Lebensfreude wieder im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Mit einer Überraschungseinlage der lokalen ADTV Tanzschule Dance Emotion wird am Samstag 25.2.2017 um 20:17 Uhr die Nacht eröffnet, die heuer unter dem Mottosteht.Nicht tanzen, sondern lieber ins kühle Nass springen, wollten die Besten der besten Schwimmer beim 9. „Cool Swimming Cup“. Wie jedes Jahr verliehen Musik und Licht dem Hallenbad einen einmaligen Flair.Wer schon einmal mit dem großen TSV „Sport-Schiff“ gereist ist, weiß, dass es auch immer kleinere Ausflüge zum Stadtsportfest gibt. Egal ob es um Ästhetik bei der Rhythmischen Sportgymnastik geht, Badminton und "Dance Kids" auf der Kulturina, oder mit vielen anderen Aktivitäten zusammen der A-Bombenwettbewerb beim Familienfest in der Gerfriedswelle auf dem Programm stehen, die vielen "Spezial-Abteilungs-Boote" sind das ganze Jahr unterwegs.Apropos Familienfest – „Biathlon auf Schalke“- toller Wettkampf!!Erst musste man den Langlaufsimulator meistern und anschließend mit dem Lasergewehr ins Schwarze treffen. Das war sowohl für mutige Neugierige, als auch für die Mitglieder des Vereins und Lokalpolitiker eine Herausforderung. Am Ende des Tages war eine Schwimmerin die strahlende Siegerin!Das flotte „Vereins-Jugend-Schiff“ stellte wieder ein Sommerfest mit Hobbyfußballturnier auf die Beine. Leider fiel der abendliche Höhepunkt, das Public Viewing mit Aftershowparty dem schlechten Wetter zum Opfer und musste in die Sporthalle verlegt werden. Der guten Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch…Über den Sommer lag das TSV „Sport-Schiff“ im Hafen, wurde überholt und aufgetankt.Doch jetzt warten wir gespannt auf ein außergewöhnliches Event! Am 31. Dezember startet der 50. internationale Silvester-Lauf unter der Lotsenführung der Abteilung Leichtathletik. Viele kleine und große Besonderheiten gibt es zu erleben. Wo dieses "Silvester Rennboot" in Zukunft hinfährt, bleibt abzuwarten…