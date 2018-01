Frau mit 3 Kinder sucht dringend eine Wohnung

Jetzt haben wir nur das Problem das die Alleinerziehende Mutter von 3 Kindern (2,6,14 Jahren), das 2 mal von einem Immobilienmakler im wahrsten Sinnes des Wortes hängen gelassen worden ist.Sie möchte unbedingt nach dem ganzen Schaden den Sie erlitten haben wieder Ihre eigenen Räumlichkeiten haben, um sich auch wohlzufühlen. Aber es klappt einfach nicht.Jetzt würde ich mich sehr freuen wenn . .Ihr mir Eure Vorschläge für 3 (4) Zimmer Wohnung senden könntet.Dieser Aufruf gilt auch für Vermieter ;) Leute habt ein Herz.Sie wohnt in Wissen (Sieg) möchte in dem Ort auch wohnen bleiben, da Ihre Kinder dort im Kindergarten und in der Schule ansässig sind.Natürlich kann man mich dafür anschreiben, werde alle Kontakte und Informationen an die betroffene Frau weiterleiten.Sage schon meinen Dank im voraus.