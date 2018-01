Voller Erfolg

Die Situation war ja auch schon schwer genug für Sie und Ihrer Kinder. (Grund wird nicht genannt) Was ich toll gefunden habe ist das die Sabrina Maas Leiterin von Weihnachten im Schukahrton uns vor Ihrem Urlaub noch toll Geschenke wo was zum naschen eingepackt war vorbei gebracht hatte. Und somit löste ich eine Welle los, ich startete einen Aufruf und Ruck Zuck war es geklärt wo die Geschenke verteilt werden. Was super war das ich nicht nur eine Familie sonder zusätzlich noch mehrere Kinder glück gemacht habe.Auf meinen Aufruf haben sich auch nette Personen gemeldet und mir mitgeteilt haben das Sie noch Kleidung und Spielzeug übrig hätten. Dies wollten Sie zwar verkaufen aber für so einen sehr guten Zweck geben Sie es auch kostenfrei ab. Echt klasse ;) Eine Andere Familie spendete auch Kleidung und Spielzeug.Wie man gesehen hat gibt es echt noch nette Leute die auch wenn Sie wenig haben, Sachen spenden. Schade ist es auch, das es aber immer noch Personen gibt die sich über solche Aktionen beschweren. Leute nicht beschweren sondern helfen. Oder kennt Ihr sowas nicht ?? Aber man kann sich ja eher beschweren als einfach mal mit anzupacken. Seid froh das ihr nicht in so einer Lage seit. Wie gesagt ich gönne dies keinem.Folgende tolle Sachspenden waren dabei: ein Fahrrad, Hüpftiere, Lego, Autos, Stofftiere und wunderbare Kleidung.Ich bedanke mich bei allen Helfern, meinem Team, den Spendern, und allen die mir dabei geholfen haben.Weitere Links: