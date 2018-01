Oster Aktion

Lust Ostereier zu suchen und eine Woche vorher anzumalen oder zu bekleben ?? Na das ist ja toll, dann haben wir für Euch ein tolles Event geplant. Wir möchten zusammen mit Euch eine Woche vor Ostern die Eier bemalen sowie bekleben. Eine Woche später ist es dann soweit mit viel Freude, Lust und Spass die Ostereier zu suchen. Jedes gefundene Osterei darf natürlich behalten werden. (Bitte denkt aber an Eure Mitmenschen Danke sehr)Warum machen wir das alles? Das können wir Euch gern erklären !! Wie das Team unter Leitung von Markus Böhm hatten eine ganz andere Kindheit, und konnten uns viel mehr entwickeln sowie austobben, dies könnt Ihr aber leider nicht, weil heutzutage gibt es keine tollen Möglichkeiten mehr wie saubere Spielplätze oder aber auch Bolzplätze und und und . . . . und dies finden wir sehr schade und versuche Euch von dem ganzen Trott und Ärger mit unseren Events was abzulenken bzw. Spass am Leben zu bereiten. Wir wissen das es nicht immer klappt aber wir geben unser bestes und versuchen es. Bis jetzt hat es immer geklappt und wir haben funkelnde Äuglein sehen können und dies finden wir richtig toll. Somit hat sich dann auch die ganze Planung und stress gelohnt und so sollte es auch sein.Wann haben wir das Osterevent geplant ?? Dies ist am: Montag 02.04.2018 10:00 bis 18:00 Uhr geplant. Die Location steht leider noch nicht fest, wir sind noch mit einigen Orten in Verhandlung. Aber dies teilen wir Euch noch früh genug mit.**Wichtige Info**:Was wir Euch auch mittteilen möchten ist, das bei unseren Event die wir planen und auf die Beine stellen, überwiegend um „Öffentliche Events“ handelt und somit kann dann auch die Presse wie zB: Zeitung, Online Medium, Magazine, Radio, Fernsehn, etc. vor Ort sein. Sie fertigen dann Bild/Videomaterial die natürlich kommenziell verwendet werden. Wir haben „keinen“ Einfluss welches Bild oder Video veröffentlicht wird.Es sind auch über das ganze Jahr weitere tolle und interessante Events geplant, somit dürft Ihr immer gespannt sein was noch so alles passiert. Natürlich darf Eure Neugier auch wachsen. ;)Infos, Fragen, Wünsche, Anregungen und Kritik kann man uns gern an folgende eMail Adresse senden: info@Markusboehm.netWir freuen uns drauf Markus Böhm @Team