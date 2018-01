Malwettbewerb startet: Kinder, jetzt seid ihr gefragt

Liebe Eltern,für ein Projekt was mein Team und ich momentan duchplanen suchen wir noch ein tolles gemaltes Bild dazu. Somit haben wir an Euch Kinder gedacht und machen einfach mal so ein „Malwettbewerb“ daraus ;)Es geht um Folgendes: Wir suchen ein Bild was folgendes behinhalten soll=> Weltkugel=> Regenbogen=> KinderIhr könnt Euren Ideen freien lauf lassen und Euch sehr gerne beim malen austobben.Teilnahmebedingungen:Eure Eltern müssen dem Malwettbewerb zustimmenIhr dürft nur bis zum vollendeten 13 Lebendsjahr mitmachenDie Teilnahme ist kostenlosTeilnahmeschluss Ende Januar 2018Wir werden uns im Team dann alle Bilder anschauen. Das Bild was die meisten Stimmen von meinem Team hat, hat dann „gewonnen“ ;)Es wäre auch toll wenn wir mit der Gewinnerin / Gewinner eine Foto mit Bild machen können, um dies auf die Homepage, zu veröffentlichen. Es kann auch sein das dieses Foto, auch in der Presse zu sehen ist. Aber sicher sind wir uns noch nicht. Das gewonnene Bild wird dann für das Projekt dauerhaft für sämtliche Bereiche wie z.B: Sozial Media, Presse, Flyer, Plakate, Homepage, . . . und und und verwendet.Natürlich bekommt dann die Gewinnerin / Gewinner einen kleinen Preis von uns überreicht.