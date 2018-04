Kinder zauberten Kunsterweke

Wie man auf den Fotos erkennt, zauberten die Kinder richtige Kunstwerke und hatten riesen Spass. Nebenbei sorgten das Stockbrot und das Speck braten am offenen Feuer für zahlreiches aufsehen und jede Menge Spass. Natürlich konnten die Kinder auf dem Gelände der Pfadfinder auch Fussball spielen, toben, Bilder ausmalen und gemütlich am Feuer sitzen.Ein Highlight an diesem Tage war auch das man Kostenfreie Familien Fotos machen lassen konnte. Dies war eine Idee von Markus Böhm, um einfach ein Andenken den Familien mit auf dem Weg geben zu geben. Wie man anhand der Fotos gesehen hat kam dies mit voller Freude an, die Familien waren sichtlich begeistert denn so etwas gibt es selten.Dieses Event war der Startschuss einer ganzen Eventreihe mit tollen Aktionen wie z.B. Schnitzeljagt, einem interessanten Sommerprogramm und vieles mehr.Man darf gespannt sein was alles noch organisiert wird. Selbstverständlich dürfen sich die Kinder sehr freuen.Mit Begeisterung, wie man sehen kann war dieses Event ein voller Erfolg. An die 40 Kinder hatten sehr viel Spass und konnten Kind sein, leider dürfen sie es nicht überall doch „Kind bleibt Kind und soll es bleiben“.Bei Fragen oder Wünsche wendet euch gerne an Markus unter dieser Email m.boehm@gfk-ev.com