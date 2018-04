Hüpg, hüpf und Leckereien sorgten für einen tollen Tag

Natürlich war es auch traditionell das man zu Ostern Ostereier suchen geht. Vor einer Wochen gab es das Event „Oster Eier Malaktion“ wo rund 40 Kinder Ostereier anmalen sowie bekleben konnten. Die Aktion kam bei allen Kindern sehr gut an und alle hatten riesen Spass die Ostereier zu suchen. Wie man nur noch von den Kindern hörte „Wow habe ein Osterei“ „Toll noch eins“ „Mama, Mama schaue mal habe auch ein tolles Ei“. Es war einfach toll zu hören was die Kinder für einen Spass haben. Natürlich haben wir auch was Spielzeug versteckt, dieses kam auch sehr bei den Kindern an. Man sah nur noch funkelnde Kinderaugen und man merkte das die Kinder richtig glücklich sind. Es war somit rund um ein voller Erfolg, so ein tolles Event auf die Beine zu stellen.Auch waren zahlreiche Eltern erstaunt das wir das Team von „GlücksInsel für Kids“ dafür gesorgt haben das Ihre Kinder *Nicht* am Pc, vor dem Fernseher oder sogar vor der Playstation gesessen haben. Wie haben Sie das den nur geschafft Herr Böhm? Fragten mich einige Eltern. Dies konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten, war aber doch sehr stolz das sich die Kinder an so einer tollen Veranstaltung erfreuten sowie teilgenommen haben.Wie man schon vor einer Woche berichtet hat, waren die 2 Events der „Startschuss einer ganzen Eventreihe“ mit vielen tollen und auch Interessanten Events. Man darf echt gespannt sein was Wir alles noch so im Programm haben.Nebenbei wo die Kinder draussen spielten, konnte man sich auch bei einem Kaffee leckerem stück Kuchen, sowie Muffins an den Tisch setzten um dies genüsslich zu verspeisen. Für Kinder hatten wir natürlich Wasser, Apfelschorle und kleine leckereien. Natürlich gab es auch was zu naschen. Ein Higlight war natürlich die Popcorn Maschine die uns der Pfadfinder Stamm St. Johannes Sieglar zur Verfügung gestellt hat.Wir möchten uns natürlich auch bei allen Spendern für die leckeren und tollen Kuchen bedanken, Sie waren ein Traum. Eure Leckereien haben das Event versüsst!Auch bedanken wir uns für die tolle Kooperation mit dem Pfadfinder Stamm St. Johannes Sieglar.Galerie =>> http://markusboehm.net/galerie/gallery/117-huepg-h...