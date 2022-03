Mitgliederversammlung 2022 beim Tennisverein Bennigsen

Trotz Corona hat der Vorstand des TVB in diesem Jahr planmäßig zur Jahreshauptversammlung eingeladen. 27 stimmberechtigte Mitglieder kamen und hielten sich an die strengen Coronaregeln, die vom Gastgeber, dem Clubwirt des FC-Bennigsen, konsequent überwacht wurden..

Die beiden Vorsitzenden Tanja Köpp und Dirk Jürgens begrüßten die Anwesenden und machten einen Rückblick auf das Jahr 2021, das trotz Corona eine positive Entwicklung hatte. Bei 27 Neuanmeldungen und 19 Abmeldungen stieg die Gesamtzahl von 189 auf 197 Mitglieder.

Dank viel geleisteter Arbeitsstunden ( von 857 Sollstunden wurden 738 abgearbeitet) konnte die gesamte Clubanlage das ganze Jahr über in einem ordentlichen und funktionsfähigen Zustand gehalten werden..Da der für den Arbeitseinsatz zuständige 2. Vorsitzende Werner Honeger im letzten Jahr feststellte, dass er nur mit Mühe allen arbeitswilligen Aufgaben zuteilen konnte, ist die Versammlung seinem Vorschlag gefolgt, die Arbeitstunden für Erwachsene von 10 auf 8 Stunden und für Neumitglieder und Jugendliche von 5 auf 4 Stunden zu reduzieren.



Am Punktspielbetrieb haben 2021 im Erwachsenenbereich 12 Mannschaften und im Jugendbereich 8 Mannschaften mit teilweise sehr guten Ergebnissen teilgenommen Bei den Erwachsenen ist die 50 plus von der Regionalklasse aufgestiegen und bei den Jugendlichen haben die C-Juniorinnen ebenfalls in der Regionalklasse den 1. Platz belegt.



.Bei den Stadtmeisterschaften gab es bei den Damen 40 Plus ein Endspiel mit zwei Damen vom TVB, wobei sich Sue Meyer gegen ihre Schwägerin N.Schubert durchsetzte. In drei weiteren Endspielen konnten Raphael Bürst (Herren LK 2-18), Karin Eisenhaver ( Damen Beginner) und Denny Müller ( Herren 40 plus) jeweils Silbermedailen erringen.



Noch erfolgreicher haben die Jugendlichen bei der letztjährigen Stadtmeisterschaft abgeschlossen, und zwar:



U8: Platz 1: Hanna Birkolz

Platz 2: Emil Scholze

Platz 3: Lutz Trepka und Lea Eisenhaver

U10: Platz 3: Nick Bruhn

U10 Platz 1: Amelie Müller

U12 Platz2: Sarah Trzewik

U14 Platz 1: Marian Müller

Platz 2: Adrian Maier

Platz 3: Tom Trzewik/Anselm Entrup

U16 Platz 2: Levin Grohe



Für die neue Saison ist bei den Erwachsenen eine weitere Mannschaftsmeldung dazugekommen. Der Sportwart Heiko Meyer muss sich deshalb Gedanken machen, wie er alle 21 Mannschaften bei Heimspielen reibungslos antreten lassen kann.



Das “ Fast-Learning-Programm“ war im letzten Jahr sehr erfolgreich und hat mit dazu beigetragen, dass der Mitgliederbestand weiter angestiegen ist. Auch in diesem Jahr soll das Programm angeboten werden , und zwar vom 9.5.-16.6., jeweils am Montag und am Donnerstag um 17-18 Uhr(Kurs 1) und um 18-19 Uhr ( Kurs 2). Anmeldungen sind bei Tanja Köpp möglich ( Tel 05045 9623466) oder im Internet unter www.tv-Bennigsen.de.



Die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Vereins lässt es weiterhin zu, die Tennisanlage in einem ordentlichen bespielbaren Zustand zu erhalten.. Rücklagen über Gewinne zu bilden, sind allerdings nur schwer darstellbar. Trotz dieser Situation hat die Versammlung beschlossen, die Beitragssatzung zugunsten eines günstigeren Familienbeitrages zu ändern. Familien mit Kindern kommt dadurch eine Ersparnis zu gute.



Nachdem die Versammlungsanwesenden den ehrenamtlich Tätigen für Ihren Einsatz dankten und für alle Entlastung erteilt wurde, erinnerte der Vorsitzende Dirk Jürgens daran , wer nach 45 Jahren noch Vereinsmitglied und 1976 als Gründungsmitglied aufgetreten ist:



Irene und Claus Ehrhardt, Anita und Dieter Höffgen,Renate und Arwid Kowaltschik,Monika und Wolfgang Meyer, Angelika und Kurt Rieker, Fritz Schumacher und Wolfgang Seul.



Sie alle erhielten als Dank eine Ehrennadel und ein kleines Präsent.



Die beiden Vorstandsvorsitzenden beendeten die Versammlung nach ca. 2 Stunden und wiesen noch einmal ausdrücklich auf den Saisoneröffnungstermin 30. April 2022 ab 10 Uhr hin.. Da ein unterhaltsames Tagesprogramm( u.a. Hüpfburg für Kinder und Kinderschminken) geplant ist, hofft der Vorstand des TVB auf einen regen Besuch

