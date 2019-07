Anzeige

Bahnschranke in Bennigsen 5

Am 18.07.2019 fahre ich nach Hannover Richtung Stadtpark. Komme auch gut dahin und frage mich durch bis ich auf den Moderator Herrn Dannowski treffe, Glück gehabt. Meine Frage an ihn, wo finde ich den Umweltminister mit den Schülern. Um die Ecke, da sitzt er. Bis zur Ecke waren es nur ein paar Meter, da saß der Umweltminister im Anzug mit einigen Schülern auf dem Pflaster des Stadtparks. Ich wartete ein paar Minuten und bekam Gelegenheit mit dem Minister zu sprechen und ihm meine Erfahrung mit Klima und Umwelt mitzuteilen. Eins steht fest, überall wo ich Kontakt mit Klima und Umweltschutz hatte oder am Ende KA stand war nicht einmal heisse Luft. Ich höre jetzt auch auf weiter erfolglos zu, schreibe und hoffe nur auf eine zufriedenstellende Antwort von Umweltminister Lies und kein KA. In meinen Unterlagen kann man einen Vorschlag finden. Eine Schülerdemo in Bennigsen zur Erntezeit. In Springe und Bennigsen bekommt das von den Verantwortlichen, keiner etwas zustande.



Keine Pause, Ende

