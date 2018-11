So wie bereits viele Jahre zuvor gibt es in diesem Jahr wieder die gemeinsame Aktivität.

Früher auf dem Mühlenhof, später im Innenhof und in diesem Jahr in Bennigsen:



Der Tag vor Advent,- Samstag 01.12.2018, ab 15.00 Uhr



Für Klein und Groß DasTANNENBAUM schmücken !



Es kann selbst gebastelter Tannenschmuck mitgebracht werden-, oder aus dem Fundus der Mühle Tannenbaumschmuck dekorativ an den grünen Baum gehängt werden.

Platziert ist der Tannenbaum rechtzeitig zum Tag vor dem 1.Advent auf dem Parkplatz der Historischen Windmühle.



Mit dabei: Lifestyle-Kreativ Sarstedt und die Bienenhütte Fegendorf.



Für die innere und äußere Wärme bis zum Erleuchten des Baumes sorgen u.a. Feuerkörbe/ Kinderpunsch/Stockbrot/Glühwein/Bratwurst/Kaffee/Tee/Gebäck.