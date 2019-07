Der Stadtlauf in Schrobenhausen geht in die siebte Runde

Schrobenhausen : Innenstadt |

Das sportliche Event findet am Samstag, den 21.09.2019 in der Innenstadt von Schrobenhausen statt und wird von der Stadtmarketing Schrobenhausen eG zusammen mit Manfred Dallmeier und Carolin Euba vom SSV Schrobenhausen organisiert. Der etablierte Stadtlauf, mit jährlich über 500 Läufern, ist ein großzügiger Spendenlauf. In diesem Jahr wird diesmal erneut ein Projekt von fit4future der Cleven-Stiftung für den Schulverband in Berg im Gau ermöglicht.



Gelaufen werden können insgesamt fünf verschiedenen Strecken, mit Auswertung der verschiedenen Altersklassen, sowie der Unterscheidung des Geschlechtes. Los geht es um 15 Uhr mit dem zwei Kilometer Schüler- und Kids-Run (ab 8 Jahren), darauf folgt der 500 Meter Zwergerllauf, der ab 3 Jahren möglich ist. Ab 16 Uhr startet die vier Kilometer Nordic Walking Strecke, die für alle Altersklassen geeignet ist und gleichzeitig startet die sechs Kilometer Runde, die ab 15 Jahren oder nach eigenem Ermessen gelaufen werden kann. Der Hauptlauf und auch die längste Strecke sind 10 Kilometer und startet um 17.30 Uhr, die ebenfalls ab 15 Jahren möglich ist oder auch nach eigenem Ermessen.



Nach jeder Strecke werden direkt vor Ort die Sieger gekürt. Alle Teilnehmer erhalten außerdem eine Medaille. Die Schule, sowie der Kindergarten mit den meisten Teilnehmern erhält zusätzlich von uns eine Spende vor Ort, für das Engagement überreicht.

Die Anmeldung ist nur online oder direkt vor Ort möglich. Die Anmeldegebühren betragen bei den Erwachsenen 15 €, bei den Kids 10 € und bei den Zwergen 5 €. Außerdem gibt es auch ein Stadtlauf-Shirt, das ebenfalls online käuflich erwerbbar ist. Ab September steigen die Gebühren noch einmal und die Startunterlagen sind vor Ort vor dem jeweiligen Lauf selbst abzuholen. Alle Infos sowie die Anmeldung ist auf www.stadtlauf-schrobenhausen.de zu finden.



Vor Ort präsentieren sich jedes Jahr auch verschiedene Stände von Gewerbetreibenden, aber auch für Essen und Getränke wird natürlich gesorgt sein. Text: Stadtmarketing Schrobenhausen eG, Fotos: Stefan Zündl