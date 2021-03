Darf ein Deutscher sich heute eigentlich noch Patriot nennen? Oder ist das "pfui"?

Jeder Mensch will irgendwo zu Hause sein, will sich in einer Sphäre bewegen, in der er sich sicher und wohl aufgehoben fühlt. Ein meiner Ansicht nach Grundbedürfnis des Menschen. Dieses Zuhause besitzt bei jedem allerdings eigene Schwerpunkte, es umfasst geistige und nicht-geistige Heimataspekte. In dem Zuhause versammeln sich geliebte Menschen, die Familie, Freunde, das Wohnumfeld mit Bebauung, Straßen, kultivierten Flächen und der Natur, Weltanschauungen und andere Gedankengebäude , Bücher, der Beruf u.v.m.. Heimat ist da, wo ... - jeder setzt seine eigenen Schwerpunkte, definiert für sich, bewusst oder unbewusst, seine Zuhause-Struktur, in die er sich einbettet.Und zu dieser Struktur gehört bei vielen Menschen sicherlich der Patriotismus, eine in Deutschland umstritten gewordene Haltung. Darf man sich eigentlich noch als Patrioten bezeichnen, ohne sofort stigmatisiert zu werden? Sich ausdrücklich zur Liebe zum Vaterland zu bekennen, löst bei manchen Menschen reflexartige Abwehrmechanismen aus.Was ist Patriotismus und wie ist er zu bewerten?Wikipedia schreibt:In einem Arbeitspapier aus dem Jahr 2016 schrieb Hans-Peter von Kirchbach, von 1999 bis 2000 Generalinspekteur der Bundeswehr und von 2002 bis 2013 Präsident der deutschen Johanniter-Unfall-Hilfe: