Rettungsring ermittelt Aquaball Stadtmeister der 4. Klassen

Watersnakes der 4 A sind Aquaball-Stadtmeister

Unter der Leitung von Sebastian Veit und Peter Achilles wurde zum 10. Mal der Stadtmeistertitel vergeben.

Bei der 10. Aquaball Stadtmeisterschaft der 4. Klassen traten 6 Teams der Grundschule Pattensen an.42 Kinder und mindestens ebensoviele Fans tummelten sich am Samstag im Lehrschwimmbecken des Pattenser Bades.Doch nicht der Ehrgeiz stand im Vordergrund, die Freude und Begeisterung der Teilnehmer und Zuschauer bestimmte die Lautstärke und den Einsatz.Aquaball betont durch seine Regeln das Fairplay und den Teamgeist. So feuerten die Kinder am Beckenrand die Teams im Wasser an und auch die Erwachsenen fieberten mit.51 Tore wurden geworfen. Jedem Tor mussten 3 Pässe vorangehen. Niemand durfte mit dem Ball durch das Becken laufen, diesen unter Wasser verstecken oder die (den) Ballführende(n) festhalten.Bei einer Spieldauer von 8 Minuten in der Gruppenphase wurden bis zu 6 Tore erzielt, in den Endspielen waren es bis zu 9 Tore in 10 Minuten.Die Fans waren ausgerüstet mit Plakaten und puschten ihre Teams immer wieder nach vorne. Nach ca. 3 Stunden klingelten dann auch allen ausreichend die Ohren.Die Klasse 4A belegte mit den Watersnakes und dem Team Egon die Plätze 1 und 6. Die Watersnakes mit Teamkapitän Niklas Vogel gewannen das Endspiel klar mit 5:2.Die 4B, sie nannten sich spontan die Wasseraffen, errang unter der Leitung von Carina Kosian die Vize-Stadtmeisterschaft.Die 4C, die AquaHaie mit Kapitän Anas Bouderka, holten sich die Bronzemedaille.Platz 4 und 5 wurden von der 4D, den White Sharks und den Kings&Queens of water eingenommen.Im Siegerteam spielten mit Rena Baumgarten, Lukas Behm, Vivian Franke, Felix Graner, Delar Ibrahim, Lilly Renner, Niklas Vogel (c) und Coach Herr Baumgarten.Bilder und weitere Berichte unter http://www.pattenserbad.de/aquaball%20stadtmeister...