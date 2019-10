Strahlende Sieger beim Schmuttertalpokal 2019

Jedes Jahr finden zwei Wettbewerbe in mehreren Disziplinen statt, deren gemeinsames Ergebnis als Grundlage der Preisverleihung dient. Dieses Jahr richteten die Steppacher Schützen den Wettbewerb aus und organisierten auch die feierliche Siegerehrung in der Gaststätte zum Hirsch in Biburg.Die Platzierungen im Einzelnen:Luftgewehr allgemeine Klasse:1. Schmuttertal Biburg2. Edelweiß Hausen3. Freiherr von Zech DeubachBeste Einzelschützin Frühjahr: Natalie Frei (Schmuttertal Biburg)Beste Einzelschützin Herbst: Laura Wiedemann (Schmuttertal Biburg)Luftgewehr Jugend:1. Schmuttertal Biburg2. Edelweiß Hausen3. TSV SteppachBeste Einzelschützin Frühjahr: Franziska Meister (Edelweiß Hausen)Beste Einzelschützin Herbst: Laura Wiedemann (Schmuttertal Biburg)Luftpistole:1. Schmuttertal Biburg2. Edelweiß Ottmarshausen3. Waldeslust AystettenBester Einzelschütze Frühjahr und Herbst: Peter Schneider (Schmuttertal Biburg)Luftgewehr Auflage:1. Edelweiß Ottmarshausen2. TSV Steppach3. Schmuttertal BiburgBester Einzelschütze Frühjahr und Herbst: Manfred Veh (Edelweiß Ottmarshausen)Neben der Übergabe der Pokale, Urkunden und Ehrenpreise konnten die Teilnehmer der neun Vereine einen gemütlichen Abend mit gutem Essen und Tanz bis spät in die Nacht genießen.