Steppacher Schützen erfolgreich bei Gaumeisterschaft

In der Disziplin Luftgewehr Auflage erreichten in der Seniorenklasse I weiblich Angelika Baumann den ersten Platz und Claudia Wanner den zweiten Platz. In der Seniorenklasse III weiblich erreichte Uschi Heuchler den ersten Platz, gefolgt von Inge Linse auf dem zweiten Platz. In der Seniorenklasse III männlich erreichte Gerhard Heuchler den ersten Platz. Somit kann der TSV Steppach drei Gaumeister und zwei Zweitplatzierte stellen.