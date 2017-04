Anzeige

STEREOTON – der Name ist Programm!

Im April dreht sich alles um das Thema Musik im STEREOTON. Am Samstag, den 15.04.2017 präsentiert die Konzertreihe STEREOTON LIVE ‚Maggie on the Roxx‘ - Rock aus Augsburg – und Since April - Rock aus München. In der Ferienwoche vom 18.04. – 21.04. öffnet das Junge Café jeden Tag mit einer neuen Musikrichtung. Den ganzen Abend wird der Beat zu einem bestimmten Musikgenre laufen.



Dienstag – HipHop

Mittwoch – 90iger/ 00er

Donnerstag – RnB/ Dancehall

Freitag – Electro Swing/ Electro.



Am Freitag, den 21.04.2017 wird es zudem ein Frühlingsfest mit Lagerfeuer geben. Am Abend um 21:00 Uhr rockt die augsburger Band ‚Too Late for College‘ den Veranstaltungsraum des STEREOTONs. Am Donnerstag, den 27.04.2017 kann im Jungen Café auf der Leinwand gezockt werden. Samstag, 29.04.2017 gibt es wieder einen LIVE Act im Veranstaltungsraum des STEREOTONs.



Das Junge Café im STEREOTON ist ein stylischer Treffpunkt für junge Menschen ab 14 Jahren. Im Veranstaltungsraum des STEREOTONs finden derzeit wöchentliche Live Konzerte für alle Musikinteressierten ab 16 Jahren statt. Einlass ist ab 20:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Optimale Anbindung zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus/ Zug: Bahnhof Neusäß).



Vorankündigung: Für alle, die sich für Sport und Ernährung interessieren können sich auf Mai freuen. Das STEREOTON-Team organisiert verschiedene Aktionen zu diesem Thema. Geplant ist, dass es an den Öffnungstagen des Jungen Cafés unterschiedliche Sportangebote geben wird. Am 18. Mai dreht sich alles darum, wie man durch Ernährung ‚Fit durch den Tag‘ gelangt. Hierbei können junge Menschen ab 14 Jahren im Jungen Café selbst verschiedene Rezepte ausprobieren.



creA(C)TION



Kreative Aktion gibt es ab sofort im Gruppenraum des STEREOTONs. Für alle junge Menschen ab 14 Jahren, die sich gerne gestalterisch betätigen hat die Kreativmanufaktur geöffnet. Hier kann mit unterschiedlichen Materialien experimentiert werden. Wer eigene Ideen hat kann diese einbringen. Die Aktionen sind spontan und werden auf Nachfrage angeboten. Wer sich kreativ betätigen möchte kann einfach im Jungen Café anfragen. Je nach Material kann es zu einer geringe Kostenbeteiligung kommen.

