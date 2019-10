Hier knattern heute alte Motoren !!

Beim 20. Traktortreffen im Freilichtmuseum Hessenpark präsentierten sich historische Traktoren aus Nah und Fern, eine Dämpfkolonne bereitete Speisekartoffeln im Druckkessel zur Verkostung und auch die mit einem Treibriemen angetriebene Säge arbeitete sich durch einen Holzstamm.

Im Freilichtmuseum Hessenpark präsentiertensich am letzten Septemberwochenende:dieOb groß, ob klein, vorbildlich restauriert oder mit den Spuren eines langen Arbeitslebens - die Lieblingstraktoren der von nah und fern angereisten Besitzer fanden großes Interesse bei den BesuchernSo entwickelte sich manche Fachsimpelei um Deutz, Eicher, Fahr, Fendt, Hanomag, Lanz, MAN und vielen mehr. Auf besonderes Interesse der Besucher stieß die Vorführung einer Holzschneidemaschine, die Bearbeitung eines Holzstammes und vor allem auch die von der Dämpfkolonne zubereiteten Kartoffeln.Auch wenn ich schon die eine oder andere Ausstellung von Oldtimertraktoren besucht habe, so entdecke ich doch immer wieder ein mir bisher noch unbekannten Hersteller. Heute waren es die MarkenundFoto Nr. 8 - August Wurr entwickelte in der Schmiede von Volksdorf bei Hamburg Landmaschinen. Der Traktor hat einen Junkers Gegenkolbenmotor. Herr Wurr hatte auch Patente auf einen besonderen Pflug, den er ebenfalls selbst entwickelt hatte.Foto Nr. 19 - Der Ingenieur Friedrich Ensinger baute in Michelstadt von 1948 bis 1954 Tralktoren.Foto Nr. 25 und 26 - Die ehemalige Firma Hummel baute im Schwarzwald eine ansehnliche Typenpalette von Einachsern, Kleinschleppern, Schmalspurtraktoren und Knicklenkern. Die Produktion wurde etwa 1968 eingestellt.Für mich selbst ist es immer wieder ein tolles Erlebnis, eine solche Oldtimerausstellung zu besuchen. Das faszinierende sind zum einen die gezeigten Maschinen, zum anderen aber auch die Menschen. Mit meinen Fotos möchte ich Sie mitnehmen auf einen virtuellen Rundgang und wünsche Ihnen viel Spaß !!!