Sarah Kühschweiger wird zu Franziska Knuppe´s Nachfolgerin

ist weltbekannt und hat eine beeindruckende Karriere hingelegt.ist (noch) nicht weltbekannt, doch sie wurde vom international bekannten Modelmanagerund dessen neuer Agentur "1 st Place Models" unter Vertrag genommen. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit können sich bereits sehen lassen, die 1,84 m große Schönheit stiehlt bei ihrem neuesten Auftrag auch "der Knuppe" ein wenig die Show.Ihre Karriere startete Kühschweiger bei der Agentur Stellamodels und dem Elite Model Look Austria, bei dem sie sich für die Final-Bewerbe qualifizieren konnte. Ihr Wechsel zusollte sich als richtiger Schritt für die Kärntnerin herausstellen, auch weil der Agenturchef Dominik Wachta als absoluter Experte im Bereich "Modelmovement", also den internationalen Buchungen gilt. Nach Jobs in New York, Los Angeles und San Francisco sowie internationalen Magazin-Covers wie für das GMARO Magazine in Mailand war Kühschweiger aktuell für ein Sharing mit der preisgekrönten Haute Couture Designeringebucht. Genau hier gab es die Verknüpfung mit Knuppe, die einen Traum in weiß von Liebmann beim Austrian Couture Award und einem Fotoshooting präsentierte.Genau in jenes Kleid schlüpfte jetzt auch das Ösi-Topmodel, bestens gestylt von Top-Visagistinund wurde dabei von den Fotografen, Eva Drosdek und Mihael Vuzem in Szene gesetzt. Neben dem traumhaften weißen Kleid posierte Kühschweiger noch in weiteren edlen Teilen der aktuellen Regina Liebmann Kollektion. Die österreichischen Medien sind sich jedenfalls sicher, die 1 st Place Models Schönheit macht eine gute Figur und steht "der Knuppe" um nichts nach. Wir finden: Ein ehrliches Unentschieden und ein Unentschieden ist bekanntlich immer ein Sieg für Österreich.