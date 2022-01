Österreichischer Shootingstar Johanna Aichinger bald in München?

Legendär war vor vielen Jahren Julia Ganster (Österreichs Nächstes Topmodel Gewinnerin von 2008) die spektakuläre Styling-Shows mit Promi-Frisör Udo Walz in München umsetzte, oder Melanie Kogler (Österreichs Nächstes Topmodel 2012) deren Autogramm-Stunde für lange Schlangen sorgten.Johanna Aichinger kommt aus Linz und hat alle Chancen in die Fußstapfen dieser Models zu treten. Die Österreicherin dürfte vom Typ her auch perfekt in das Schema der Münchner Modelszene passen, was auch ihrem Manager im persönlichen Gespräch bewusst ist. In der Zwischenzeit punktet die 17-jährige bei Top-Jobs in der Modebranche und war z.b. für Marianne Kohn, US-Designerin Erika Suess, Couture-Designerin Genese Akomi oder dem österreichischen Stardesigner Emanuel Burger vor der Kamera. Es folgt in Kürze eine Unterwäsche-Kampagne für einen Nobel-Brand.Nach Abschluss ihrer schulischen Laufbahn, also in etwas mehr als einem Jahr, soll Aichinger dann die internationale Karriere starten. Vielleicht sogar von München aus?