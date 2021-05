Next Topmodel Erfinder aus Österreich lernte einst in München

Was die wenigsten wissen: Seine internationale Modelbooker Karriere verdankt der 38-jährige auch der bayrischen Hauptstadt. Nachdem er als Booking Assistent bei der Wiener Agentur "Winnheim & Hoyer" gestartet hatte, absolvierte Wachta ein 6-monatiges Praktikum bei der damaligen Münchner Modelagentur "Flash". So soll der, heute als einer der erfolgreichsten österreichischen Modelmanager geltende, Vorarlberger auf den Geschmack gekommen sein, was die internationale Modelszene anbelangt. Heute betreibt Wachta in Madrid und Miami die Agentur "1 st Place Models".Doch auch mit seiner Heimat ist der ehemalige Moderator der TV-Sendung "Society Life" noch eng verbunden. Erst diese Woche veranstaltete Wachta im Wiener Lounge-Restaurant "Urban´s" den Event "Number One". Das Besondere dabei: Aufgrund der Corona Situation war es der allererste Event des Jahres in Österreich und somit auch die allererste Modeshow. Seine "1 st Place Models" präsentierten dabei die neue Brillen-Kollektion von Sanford by Peter Optik, Sportmode von YLVA und Ballmode von US-Designerin Erika Suess. Für das Make Up & Styling war diesmal das Team von "Rien ne vas plus" rund um Anca Janina Danacu verantwortlich, das passende Hairstyling kam vom Favoritner Salon Trend Style by Murat.Den Abend moderierte Österreich´s Bodybuildingstar Ina Lechner, möglich gemacht haben den erfolgreichen Abend im Uraban´s Lounge Restaurant auch die Luxus-Plattform TAOL - The Art of Life ( http://www.taol.eu ), die Personal & Unternehmensberatung Peter Kraus ( http://www.pkraus.at ) sowie von Rainer Reinigung ( http://www.rainer-reinigung.at ).