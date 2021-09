Mode-Gala mit Hauch von Bayern

Ebenso vor Ort gesichtet wurde der in Deutschland & Österreich bekannte Tik Tok Star Ian Jules, der als farbenfrohe Kunstfigur für mehr Toleranz und Offenheit steht. Jules schien auch sehr begeistert von den Modelschönheiten der Agentur, allen voran Topmodel Sarah Schmidt, die genauso wie ihre Kolleginnen Tamara Sadnikar, Coline & Berit Spitaler, Leni Föger, Qendresa Bulliqi, Simone Seckellehner und Marissa Tschinder mit drei Modeshows das Highlight des Abends waren.Im ersten der drei Mode-Durchgänge zeigten die 1 st Place Models heimatliche Trachten & Dirndlmode vom "Heimatwerk" ( http://www.heimatwerk-kaernten.at ), es folgte eine Schmuckschau mit der edlen Kollektion von "Wisdom of the Source" ( http://www.wots-world.com ) und zum krönenden Abschluss eine Modeshow mit Regina Liebmann Couture ( http://www.regina-liebmann.at ). Liebmann war erst Kurzem medial im Mittelpunkt weil sie nach dem deutschen Topmodel Franziska Knuppe auch das in Amerika erfolgreiche Ösi Topmodel Sarah Kühschweiger (ebenfalls von 1 st Place Models) für ihre neue Kollektion gewinnen konnte.Im Rahmenprogramm des Events überzeugte Personalvermittler Peter Kraus ( http://www.pkraus.at ) mit Wortwitz, Vollblut-Musiker Faiasalamanda mit Mundart-Reggae und Kati Kohoutek vom Ausbildungszentrum pfotenassistenz.at mit einer Hunde-Show. Für das Make Up & Styling waren Anca Janina Danacu und Nina Lechner von "Rien ne vas plus" verantwortlich, durch den Abend führten Werbeagentur-Chef Christian Pohler, Österreichs beste Bodybuilderin Ina Lechner und der TV-erfahrene Modelmacher Dominik Wachta. Witzig: Am Ende der Modeshow posten die Models dann alle mit roten, auffälligen Brillen, dem Markenzeichen von Peter Kraus.