Es wäre schön wenn Sie uns unterstützen könnten

Unter dem Motto „Gieß mich – Gießpaten gesucht!“ will die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben Pflanzen-Kümmerer am Halt 58/ Kolumbusplatz gewinnen.



Am Ende der Brückenpfeiler haben wir eine Wanne für Regenwasser aufgestellt- Jede/r der vorbeikommt, kann seinen Gießbeitrag leisten und damit einen aktiven Beitrag für einen grünen Platz leisten



Die Stadt braucht im Zeichen des Klimawandels noch mehr grün, ist sich die BI sicher und startete deshalb die Pflanzaktion am Kolumbusplatz.



Der Hochsommer naht



Auch wenn der Mai relativ viel Regen gebracht hat, braucht die Bürgerinitiative im Hinblick auf den nahenden Hochsommer nun Unterstützung beim gießen zum Wohle der Mini-Gärten.



Das Ziel der aktuellen „Pflanz-Aktion“, die die Bürgerinitiative auf den Weg gebracht hat „Mehr Leben am Halt 58 “ für dessen Belebung sie sich seit 2014 einsetzt und das sich die Passanten über mehr Grün freuen können.

