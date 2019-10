Besuchergruppe von Dr. Mehring erlebt Regierungserklärung hautnah

Die Jungen FREIE WÄHLER Augsburg sowie der FREIE WÄHLER-Ortsverband Horgau erlebten vergangene Woche im Bayerischen Landtag ein wahres Highlight. Die Gäste, die der Einladung des Heimatabgeordneten Dr. Fabian Mehring gefolgt sind, konnten bereits in der Eingangshalle des Maximilianeums die Ankunft des Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder verfolgen und trafen auf Staatsminister Hubert Aiwanger, der es sich nicht nehmen ließ, die Besucher persönlich zu begrüßen. Nach einer kurzen Einführung in die Arbeit des Hohen Hauses verfolgte die Gruppe auf der Besuchertribüne gespannt der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Im Anschluss nahm sich Dr. Mehring Zeit, die Gäste zu begrüßen und ihnen seinen Arbeitsalltag näherzubringen. „Auch, wenn es heute aufgrund der Regierungserklärung hektischer zugeht, freue ich mich sehr über den Besuch aus der Heimat“, zeigt sich Mehring begeistert. Nach einer gemeinsamen Stärkung in der Landtagsgaststätte konnte Mehring gemeinsam mit Kollege Johann Häusler noch zahlreiche Fragen der Gruppe beantworten. Zum Abschluss stellte Mehring seinen Kollegen und Vize-Landtagspräsidenten Alexander Hold vor, der auf dem Erinnerungsfoto nicht fehlen durfte.