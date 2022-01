Gehe gern zum alljährlichen Springreiten !

rund( Stand 2016 )ist der Grundstock zur AusübungDer TV - Sender RTL hatte am Dienstag in der Sendung " RTL Extra "In dem Beitrag wurde heimlich aufgenommene Videos gezeigt , in denenDabei wurde den Tieren beim Sprung über ein Hindernis eine Stange gegen die Voderbeine geschlagen.( Quelle Internet )Mit dieser schmerzhaften Methode sollen die Pferde für höhere Sprünge gezwungen werden.Ich hoffe das ich auch in diesem Jahr zum Springreiten gehen kann ?